Desfile de 7 de Setembro tem snipers na segurança e vai mudar o trânsito de Brasília; veja

Na Esplanada dos Ministérios, onde vai ocorrer o desfile, há áreas isoladas, pontos de revistas e atiradores de elite de prontidão para atuar caso a integridade das autoridades e do público seja ameaçada. Serão mais de cinco mil agentes trabalhando na segurança, sendo 2.500 membros da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), 2.000 militares das Forças Armadas e 600 do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

De acordo com o GSI, o efetivo é maior do que o dos anos anteriores devido ao aumento da extensão do desfile. Antes, a cerimônia se concentrava ao lado dos ministérios, mas, neste feriado, vai se estender até a altura do Teatro Nacional.