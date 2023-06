‘Deve ser constrangedor para Moro sabatinar Zanin’, ironiza ministro de Lula sobre indicação ao STF

BRASÍLIA – Apesar das críticas de integrantes do meio jurídico e de alguns políticos, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, disse que não haverá dificuldade na aprovação, pelo Senado, do nome do advogado Cristiano Zanin para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Para Pimenta, só uma pessoa passará por constrangimento no processo de validação de Zanin para a Corte: o senador Sérgio Moro (União-PR).

Zanin foi advogado pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da Lava Jato. A operação tinha como juiz Moro, que condenou e mandou para prisão Lula.

“Acho que deve ser constrangedor é para o Moro ter que sabatinar o Cristiano Zanin porque, na realidade, o Moro é uma pessoa que construiu uma trajetória se afirmando como alguém da não política, dizendo muitas vezes que não iria para a política”, disse Pimenta ao Estadão/Broadcast. “Se alguém tem algum constrangimento em relação a sua trajetória, com certeza, não é o Cristiano Zanin”.

O ministro, que é gaúcho, comparou Moro ao juiz de futebol que apita um jogo entre Grêmio e Internacional, toma uma decisão que prejudica um dos times e, terminada a partida, vai trabalhar para o time que ganhou. A metáfora futebolística do ministro é uma referência ao fato de o então juiz Sergio Moro ter condenado Lula por corrupção, prejudicando a candidatura do petista em 2018, e depois ter virado ministro do governo Jair Bolsonaro.

Segundo o ministro, o governo contará com larga vantagem na votação do plenário para aprovar o nome de Zanin. “Vai ser aprovado com grande maioria no Senado”, declarou.

Ao defender a indicação do presidente Lula à Corte, oficializada nesta quinta-feira, Pimenta disse que o advogado tem um bom trânsito e é respeitado por todos. “Não poderíamos de forma alguma criar empecilho por ele ter sido advogado de Lula”, disse, em entrevista ao Papo com Editor, do Estadão/Broadcast.

Na quinta-feira, 1º, Moro escreveu nas redes sociais que a indicação “fere o espírito republicano”. Para o ex-juiz da Lava Jato, que travou uma série de embates com Zanin ao longo da Operação, a escolha de um “amigo pessoal do presidente” para a Corte “não favorece a independência da instituição”.

O advogado de Lula nos processos da Lava Jato foi indicado para a vaga deixada pelo agora ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Em outubro, o presidente terá o direito de indicar mais um ministro da Corte, para a cadeira da hoje presidente do STF, Rosa Weber.

Cobiça por cargos

Paulo Pimenta disse ver como “algo positivo” o aceno de partidos de centro que querem integrar o governo. Ele negou, porém, que esteja nos planos do governo uma reforma ministerial ou mesmo a troca de nomes na articulação política, mesmo após dificuldades em aprovar projetos na Câmara dos Deputados.

“Se os outros partidos, outros setores partidários desejarem diálogo para integrar o governo, vejo algo positivo”, declarou. “Não vislumbro nenhuma reforma ministerial no horizonte”.

A especulação sobre uma mudança de comando nos Ministérios se deu após a articulação política do governo ter se evidenciado frágil com a Medida Provisória (MP) de reestruturação da Esplanada, que foi votada no Congresso poucas horas antes de caducar. “Não tem no horizonte nenhuma possibilidade de alteração no nosso time”, garantiu.

Apesar das fortes críticas feitas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em relação ao diálogo com o Legislativo, Pimenta fez um balanço sobre a votação e avaliou que o objetivo foi cumprido. “Aprovamos a MP, conseguimos manter os 37 ministérios, algumas mudanças realmente foram feitas, mas nós podemos dizer que 90% do texto tenha sido preservado”, pontuou.

O ministro reconheceu, no entanto, que o Congresso reflete um desequilíbrio entre a eleição da presidência da República, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, e o Congresso Nacional, majoritariamente de direita. “O governo foi composto por indicações pessoais, mas também houve processo de diálogo com partidos”, disse, reforçando que parte das indicações também esteve na cota de partidos.

Segundo Pimenta, na medida em que existir uma demanda para mais espaço de certos partidos na Esplanada, os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil) estarão dispostos a ouvir. Partidos de centro querem controlar o Ministério da Saúde, pasta comandada por Nísia Trindade, que comporta um orçamento de R$ 188,3 bilhões neste ano.

Nas últimas semanas, Lula tem sido criticado por parlamentares pela falta de protagonismo nas conversas com líderes partidários. Pimenta disse que Lula nunca saiu do campo da articulação, mas que “não tem sentido” que o presidente participe das primeiras conversas. “Lula é acionado quando necessário”, esclareceu.

Segundo o ministro, o presidente irá intensificar as agendas de viagens pelo País, que também terá a presença de parlamentares, o que deve estreitar o diálogo. “A gente quer proporcionar contato mais próximo”, disse. “Líderes querem mais diálogo e governo fará esforço para corresponder à expectativa”.

Questionado sobre uma possível reunião que Lula teria com Lira na quarta-feira, 31, momentos antes da votação da MP da reestruturação na Câmara, Pimenta disse que o encontro nunca foi marcado efetivamente, mas que eles conversaram sim por telefone. De acordo com o ministro, o chefe do Executivo tem um diálogo constante com Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “Tem esse cuidado, respeito institucional com todos os Poderes, em especial com o Legislativo”, respondeu. “Não é agora que o diálogo deixará de acontecer”.