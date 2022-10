DF: veja a lista de deputados distritais eleitos em 2022

Os eleitores do Distrito Federal definiram, neste domingo, 2, 24 deputados distritais para representá-los na Assembleia Legislativa. O mais votado foi Fábio Felix, do PSOL, com 51.792 votos. Ele tem 37 anos e é aliado do ex-presidente e candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O PL foi o partido com mais eleitos, com quatro deputados. Os demais são MDB e PT, com três representantes cada, e PSD, PSOL, Agir e PP, com dois. Já Avante, Republicanos, União Brasil, PMN, PSB e Cidadania elegeram um candidato cada.

Em rede social, Fábio Félix postou imagens da comemoração, nas quais destacou ter se tornado o mais votado da história da assembleia do Distrito Federal. “O mais votado da história do DF é gay e vai continuar fazendo história nessa cidade. Seguiremos defendendo direitos humanos e lutando contra as desigualdades!”, publicou ele, que é assistente social e irá para o segundo mandato.

Veja a lista dos deputados distritais eleitos no Distrito Federal:

Fábio Felix (PSOL): 51.792 votos

Chico Vigilante (PT): 43.854 votos

Max Maciel (PSOL): 35.758 votos

Daniel Donizete (PL): 33.573 votos

Martins Machado (Republicanos): 31.993 votos

Robério Negreiros (PSD): 31.341 votos

Jorge Vianna (PSD): 30.640 votos

Jaqueline Silva (Agir): 26.452 votos

Thiago Manzoni (PL): 25.554 votos

Eduardo Pedrosa (União Brasil): 22.489 votos

Joaquim Roriz Neto (PL): 21.057 votos

Iolando (MDB): 20.757 votos

Pastor Daniel de Castro (PP): 20.402 votos

Hermeto (MDB): 20.332 votos

Roosevelt Vilela (PL): 20.223 votos

Doutora Jane (Agir): 19.006 votos

Rogério Morro da Cruz (PMB): 18.207 votos

Gabriel Magno (PT): 18.063 votos

João Cardoso Professor Auditor (Avante): 17.579 votos

Paula Belmonte (Cidadania): 17.208 votos

Ricardo Vale (PT): 17.077 votos

Wellington Luiz (MDB): 16.933 votos

Pepa (PP): 15.393 votos

Dayse Amarilio (PSB): 11.012 votos

