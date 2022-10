DF: veja a lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores do Distrito Federal definiram, neste domingo (2), 8 deputados federais para representá-los na Câmara dos Deputados. O candidato mais votado foi Bia Kicis, do PL, com 214.733 votos. Ela tem 61 anos e é aliada do presidente Bolsonaro.

A maioria eleita é de novos nomes da região, com três reeleitos.

Os deputados federais eleitos no DF