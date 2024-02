‘Dia importante para SP’, exalta Gleisi sobre volta de Marta Suplicy ao PT

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse nesta sexta-feira, 2, que a data é “importante para São Paulo e para o Brasil”, se referindo à volta da ex-prefeita da capital paulista Marta Suplicy ao partido, após quase nove anos de desfiliação.

Marta retorna para ser vice na chapa encabeçada por Guilherme Boulos (PSOL-SP) à Prefeitura de São Paulo. Gleisi afirmou que apoiará a ex-prefeita no enfrentamento “da extrema direita”.

“Estaremos lá, com a força da nossa militância, com Lula para dar a partida em mais uma grande campanha, em defesa do povo e enfrentando a extrema-direita.”

A saída de Marta da sigla não teve todo esse clima de união. Eleita pelo PT prefeita de São Paulo em 2000, e senadora em 2010, ela se desfiliou do partido em 2015, após 33 anos nas fileiras da legenda.

Marta acusou a sigla de protagonizar “um dos maiores escândalos de corrupção que a nação brasileira já experimentou”, em referência aos fatos revelados pela Operação Lava Jato.

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, exaltou o retorno de Marta Suplicy ao partido nesta sexta-feira, 2 Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados