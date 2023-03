Dilma desembarca na China em voo da FAB e começa a trabalhar no banco dos BRICS

ENVIADO ESPECIAL A PEQUIM - A ex-presidente da República Dilma Rousseff começou a trabalhar nesta terça-feira, dia 28, como nova presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma havia sido eleita por unanimidade pelos representantes dos países com assento no conselho do banco, criado em 2014 pelos BRICS - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Dilma já foi até a sede do NDB, mas a cerimônia de posse será realizada posteriormente, quando Lula conseguir realizar a visita de Estado ao país. A ex-presidente da República viajou de carona num voo da Força Aérea Brasileira (FAB), a bordo do KC-30, o maior avião da frota, um A330-200, comprado durante o governo Jair Bolsonaro.

H.E. Mrs. Dilma Rousseff, the NDB newly elected President, has started her first day in office in the NDB Headquarters in Shanghai, China. pic.twitter.com/JOLblXhhzQ — New Development Bank (@NDB_int) March 28, 2023

O avião foi deslocado a Xangai e Pequim levar a petista e buscar servidores do Itamaraty e da Presidência, que estavam na China como missão precursora para preparar a visita de Estado adiada por Lula, por motivo de saúde. A aeronave aterrissou com Dilma nesta segunda-feira, dia 27, e já decolou de volta ao Brasil.

O embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, foi de trem de Pequim a Xangai recepcionar a ex-presidente e retornou à capital chinesa, uma deferência como ex-chefe de Estado. A presidente vai passar a despachar e morar em Xangai.

Integrantes do governo dizem que a ex-presidente chegou à China acompanhada de cinco pessoas de sua confiança, duas delas da equipe de segurança a que tem direito desde que deixou o Palácio do Planalto. São eles Leandro Augusto Anderson e Luís Carlos Machado da Silva. Ambos ficarão na China por um mês. A reportagem ouviu relatos de que Dilma chegou falando em inglês. Ela demonstrava entusiasmo com o novo posto.

Dentro de fora do governo, a indicação de Lula é vista como uma forma de reparar politicamente a ex-presidente. Ela foi cassada pelo Congresso Nacional em 2016, e nunca mais voltou a ocupar cargos públicos. Em 2018, perdeu a disputa pelo Senado em Minas Gerais.

Continua após a publicidade

Na quinta-feira, dia 30, servidores da Presidência e empresários vão a Xangai, onde esperam ser recebidos por ela. Alguns dos principais desafios de Dilma à frente do NDB serão ampliar as ferramentas de transparência do banco e lidar com as restrições a operações com a Rússia, por causa das sanções ocidentais aplicadas por países depois que o exército de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. A situação prejudica a captação de recursos no mercado privado e impede transações com empréstimo de dinheiro aos russos.