Dino anula reeleição de ex-aliado de Raquel Lyra para comando da Assembleia Legislativa de PE

Porto, que é rompido com a governadora Raquel Lyra, também do PSDB, havia sido reeleito em novembro de 2023, mais de um ano antes do início do novo mandato. A votação, articulada por ele uma semana antes, alterou um dispositivo da Constituição estadual.

A manobra, questionada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), permitiu que a eleição ocorresse entre 1º de novembro do primeiro ano e 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura, antecipando a data originalmente prevista.