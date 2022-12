Dino anuncia secretários da Justiça e critica demora da PM do DF em reprimir ataques bolsonaristas

BRASÍLIA – O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que as forças de segurança do Distrito Federal demoraram para neutralizar a série de ataques bolsonaristas na noite de segunda-feira, 12, em Brasília. “Eu não posso classificar imediatamente como negligência porque isso demanda essas investigações que estão sendo realizadas. O que eu posso afirmar é que, infelizmente, houve uma demora na atuação entre o início da ocorrência dos fatos em frente à Polícia Federal e a ampliação da resposta com a proporcionalidade necessária”, declarou Dino nesta quarta-feira, 14, em entrevista no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição de governo.

Anunciado na semana passada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dino confirmou o nome de dois secretários que irão auxiliá-lo na futura gestão da Justiça. O jornalista Ricardo Cappeli, que já foi secretário de Comunicação quando Dino era governador do Maranhão, será o futuro secretário-executivo da pasta. Filiado ao PSOL, Marivaldo de Castro Pereira, que já exerceu cargos no Ministério da Justiça no governo da então presidente Dilma Rousseff, será secretário de Acesso à Justiça.

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anuncia nomes da sua equipe. Foto: Wilton Junior/Estadão

O ex-governador afirmou que houve uma “lentidão na resposta que conduziu que uma ação fácil de ser controlada demorasse a ser controlada”. Apesar disso, Dino elogiou a disposição do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, em tentar solucionar a crise.

“Registro também que, da parte do alto escalão governamental do Distrito Federal, houve, desde o primeiro contato que fiz, plena compreensão quanto à gravidade da situação. Eu me refiro especialmente ao governador Ibaneis e ao secretário de Segurança, Júlio Danilo”, disse o futuro ministro. “Eles próprios, a essas alturas, e o Ministério Público do Distrito Federal estão, tenho certeza, indagando sobre as razões da lentidão, porque havia ali uma situação que não era, evidentemente, rotineira. E a mobilização só adquiriu o tamanho necessário decorridas algumas horas”, completou.

Os manifestantes, que pregam uma intervenção militar para impedir a posse de Lula, tocaram fogo em pelo menos oito veículos, apedrejaram uma caminhonete do Corpo de Bombeiros, tentaram invadir a sede da Polícia Federal e atacar diversos prédios públicos e privados na área central de Brasília.

Os atos de vandalismo começaram na frente da Polícia Federal, na Asa Norte, por volta de 19h30, após o cumprimento de um mandado de prisão temporária contra o indígena José Acácio Tserere Xavante, apoiador de Bolsonaro. A prisão do indígena aconteceu por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Xavante não apenas participou de atos antidemocráticos como convocou pessoas a impedir a posse de Lula. Em nota, a PF afirmou que o preso está acompanhado de advogados e que as formalidades relativas à prisão “estão sendo adotadas nos termos da lei”.

Tumulto

Apesar das ameaças feitas por apoiadores radicais de Bolsonaro, Dino minimizou a possibilidade de tumulto em 1º de janeiro de 2023, quando ocorrerá a posse de Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, em Brasília. O futuro titular da Justiça destacou que, no mesmo dia em que aconteceram os atos de vandalismo, o petista conseguiu participar, horas antes, da cerimônia de diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sem nenhum tipo de constrangimento.

“Houve, no caso da diplomação, uma plena eficiência e é isso que aludo como garantia. A diplomação ocorreu sem nenhum embaraço, o presidente Lula hoje foi ao Tribunal de Contas da União (para a posse do novo presidente da Corte, ministro Bruno Dantas) e não houve nenhuma agressão, nenhum ataque nas últimas horas. Essa é a segurança que nós temos”, afirmou.

Dino avaliou que haverá “plena segurança” durante a posse. “No perímetro da Esplanada, Congresso Nacional, Palácio do Planalto haverá plena segurança, portanto, plena eficácia e, por isso a posse vai ocorrer. O presidente Lula vai tomar posse no dia 1º de janeiro”, insistiu.

Desde a derrota de Bolsonaro para Lula, apoiadores do atual governo acamparam no Quartel General do Exército, em Brasília, e em outros prédios militares, em diversas cidades do País. Sem aceitar a vitória do petista, bolsonaristas radicais insistem em pedir um golpe das Forças Armadas para impedir que Lula assuma o governo.

Ao comentar a articulação do governo eleito para desmontar esses acampamentos, Dino disse que o assunto está sendo conduzido pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio.

“Há um estudo que será conduzido pelo ministro José Múcio, portanto, fora da área da Justiça. Mas, evidentemente, o ministro José Múcio, junto com as Forças Armadas, vão tomar as providências previstas em lei, uma vez que temos uma situação atípica, nunca antes vista”, afirmou Dino.

