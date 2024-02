Dino usou seu discurso na tribuna do Senado também para defender o ministro Alexandre de Moraes. O senador disse que Moraes é alvo de “ataques pessoais”, mesmo que suas decisões tenham sido confirmadas pelo plenário do STF em diversos casos.

“Vejo por exemplo ataques pessoais a vários ministros, com mais frequência ao ministro Alexandre de Moraes. Pergunto, as decisões do ministro são irrecorríveis? Não. Qual a decisão que foi revista pelo plenário do STF? Nenhuma. Então por que ataque pessoal se as decisões são respaldadas pelo colegiado?”, questionou Dino em seu discurso na tribuna do Senado.

O futuro ministro do STF afirmou que a defesa do impeachment de ministros da Suprema Corte é uma “falsa solução” para problemas do País.