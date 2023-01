Dino diz que forças de segurança estão agindo contra invasores e que governo do DF prometeu reforços

BRASÍLIA - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que as forças de segurança estão agindo contra atos de bolsonaristas em Brasília e que o governo do Distrito Federal prometeu reforços, em manifestação no Twitter.

Na Praça dos Três Poderes, manifestantes bolsonaristas invadiram o Congresso e tentam também entrar no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer”, afirmou Dino, que disse que está no Ministério da Justiça neste momento.

Antes, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, disse que determinou ao setor de operações da pasta “providências imediatas” para restabelecer a ordem em Brasília.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, disse que as manifestações que ocorrem na tarde deste domingo (8) em Brasília são de uma “minoria golpista que não aceita o resultado da eleição e que prega a violência”. De acordo com ele, tais manifestantes serão tratados “com o rigor da lei”.

“Temos certeza q a maioria do povo brasileiro quer nesse momento união e paz para que o Brasil siga em frente”, escreveu Pimenta no Twitter. “Essa manifestação é de uma minoria golpista que não aceita o resultado da eleição e que prega a violência. Uma minoria violenta, que vai ser tratada com o rigor da lei.”

Até o momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se manifestou sobre os acontecimentos. Os manifestantes invadiram há pouco o Congresso Nacional e conseguiram invadir a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. Segundo apurou o Estadão, 100 ônibus com 3.900 manifestantes bolsonaristas chegaram a Brasília.