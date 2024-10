Dino manda PF concluir inquérito de suposto esquema de corrupção de Renan Calheiros na Postalis

A decisão de Dino responde a um pedido de arquivamento feito pela defesa do emedebista, que alegou que já houve 14 solicitações de prorrogação e que as investigações se estendem por sete anos, o que, segundo ele, violaria o direito fundamental à razoável duração do processo. O inquérito foi aberto no STF em 2017.

No entanto, o ministro defendeu que não houve “dilações indevidas” e que a complexidade do caso justifica o tempo de investigação. Dino reconheceu que a situação está “tendencialmente excessiva”, mas, para evitar “abuso”, determinou que as diligências sejam concluídas e que as autoridades emitam as manifestações cabíveis.