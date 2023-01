Dino responde a brincadeira sobre Beyoncé ser investigada por vandalismo em Brasília

O ministro da Justiça, Flávio Dino, postou em seu Twitter que a cantora Beyoncé não está entre os investigados pela depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no domingo, 8. O ministro da Justiça entrou na brincadeira de internautas que vinham compartilhando um trecho de uma entrevista em que ele parece dizer que investigaria a cantora pop.

“Venho a público esclarecer que não há, nem haverá, qualquer investigação sobre a participação da Beyoncé em atos antidemocráticos”, escreveu Dino nesta sexta-feira, 13.

Venho a público esclarecer que não há, nem haverá, qualquer investigação sobre a participação da Beyoncé em atos antidemocráticos 😂😇 pic.twitter.com/iUcyZRgTp8 — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 13, 2023

Internautas viralizaram um trecho da entrevista de Dino em que ele comentava as apurações sobre os culpados pelos atos de vandalismo no Congresso, no Palácio do Planalto e na sede do Supremo Tribunal Federal. Em determinado momento, ele diz: “Não há nenhuma posição apriorística política para investigar A, B ou C ou deixar de investigar A, B ou C”.

Nas redes, internautas compartilharam o vídeo como se ele tivesse dito “investigar a Beyoncé ou deixar de investigar a Beyoncé”.