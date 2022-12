Dino se cerca de aliados do Maranhão, dá Senacon ao PT e confirma mulheres no Ministério da Justiça

BRASÍLIA - O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, escolheu para as posições estratégicas na pasta dois nomes de sua estrita confiança e que trabalharam com ele no governo do Maranhão. Secretário de Comunicação maranhense, Ricardo Cappelli será o secretário-executivo. O adjunto será Diego Galdino, que chefiou a Casa Civil e também as secretarias de Governo, de Cultura e de Meio Ambiente.

Leia também Lista de Flávio Dino para chefia da PRF tem policial mulher e nomes ligados ao PSB

Flávio Dino anunciou nesta sexta-feira, 16, o ex-deputado Wadih Damous (PT-RJ) para a Secretaria Nacional do Consumidor. O posto é ocupado hoje por Rodrigo Roca, advogado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou nomes de sua equipe na Pasta. Foto: Wilton Junior /Estadão

No anúncio, o futuro ministro também confirmou três mulheres na equipe. Estela Aranha será secretária especial de direitos digitais. Da coordenação nacional de entidades negras, a advogada Tamires Sampaio foi designada coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).

WJDINO BRASILIA DF 14/12/2022 (((EMBARGADO E EXCLUSIVO))) FLÁVIO DINO/JUSTIÇA/ GOVERNO TRANSIÇÃO ESPECIAL PARA NACIONAL OE - O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, durante entrevista ao Estadão, realizada na tarde desta quarta-feira (14) no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) em Brasilia-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

A advogada Sheila de Carvalho será assessora especial do ministro para assuntos referentes ao combate ao racismo e presidente do Comitê Nacional para os Refugiados. Tamires e Sheila participaram dos grupos de trabalho da Justiça e da Segurança Pública na transição.