Bolsonaristas e petistas disputam a narrativa e o simbolismo do 8 de janeiro

Neste 8 de janeiro, um ano depois da invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, temos a oportunidade de assistir de forma mais escandarada a disputa entre duas visões conflitantes sobre o simbolismo daquele episódio. Ambas vêm sendo construídas nos últimos doze meses e serão exploradas para fins eleitorais ao longo de 2024 e além.

O governo Lula descreve os atos de 8 de janeiro como uma tentativa fracassada de golpe de Estado — no que está correto — e procura apresentar a si próprio e ao seu grupo político como os guardiões por excelência da democracia — o que é ilusório. Apesar de Lula e seus assessores falarem publicamente no papel das instituições e da união apartidária contra a ameaça autoritária à qual o Brasil resistiu, inclusive recorrendo ao lema “democracia inabalável”, cunhada pela ex-presidente do STF Rosa Weber, o fato é que a mobilização para marcar o aniversário da derrota do golpismo com manifestações de rua em Brasília, em São Paulo e em outras capitais é exclusividade de sindicatos e organizações de esquerda ligadas ao PT e ao PSOL. Faz todo sentido dentro da estratégia já anunciada do petismo de explorar a polarização com o bolsonarismo nas eleições municipais deste ano.

Grupos de bolsonaristas invadiu as sedes dos três Poderes no ano passado; lado político agora disputa narrativa com o PT Foto: Wilton Junior/Estadão

Já a direita bolsonarista vem fazendo malabarismos argumentativos para minimizar seu papel nos atos criminosos de 8 de janeiro e para transformar a punição aos vândalos e seus mentores em evidência de que o grupo político sofre perseguição política. De início, tentou provar que o governo Lula foi propositalmente conivente com o caos em Brasília e até mesmo que a violência havia sido incitada por esquerdistas infiltrados. Depois, a retórica bolsonarista passou a se contentar em convencer que o 8 de janeiro não merece a classificação de ato golpista pois não tinha apoio do Legislativo, do Judiciário ou das Forças Armadas, e portanto era inviável. É o mesmo que dizer que uma tentativa de homicídio não merece esse nome só porque ninguém morreu.

O ápice do sofisma bolsonarista é a nota de repúdio de 30 senadores de oposição ao ato convocado por Lula neste 8 de janeiro. Naquelas mal traçadas linhas, divulgadas na sexta- feira, 5, os signatários vão da condenação aos atos de violência em Brasília à insinuação de que a verdadeira ameaça à democracia é o STF, sem gastar uma única palavra, é óbvio, para descrever como alguns deles próprios haviam instigado os vândalos a investir contra o resultado da eleição presidencial.

A construção dessa narrativa que deliberadamente omite certos fatos tem por objetivo despir o 8 de janeiro de seu significado real para depois enfeitá-lo com uma aura de vitimismo e resistência política. De maneira mais grosseira, foi o que fez um vereador de Porto Alegre em março do ano passado ao propor um projeto que instituía o 8 de janeiro como o “Dia do Patriota” na cidade. A lei só foi revogada meses depois.

Com frequência, são os derrotados que herdam o direito de relembrar todos os anos e de imbuir de significados um evento histórico. Os gaúchos comemoram a Revolução Farroupilha, da qual saíram derrotados. Idem para os paulistas com a Revolução Constitucionalista. A disputa da narrativa do 8 de janeiro está mal começando.