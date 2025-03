Opinião | Com Gleisi, Lula delira com guinada à la Guido Mantega para salvar popularidade

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, escolhida por Lula para ser ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a cargo da vital tarefa de negociar as pautas do governo com o Congresso, é a agulha do compasso que aponta para onde o presidente quer direcionar o seu governo depois do drástico tombo sofrido pela sua aprovação popular.

Gleisi não é só pródiga na briga de foice ideológica com os adversários do governo, possivelmente uma competência útil conforme se aproximam as eleições de 2026. Ela também é firmemente identificada com uma ala do PT que considera a política de controle dos gastos públicos – almejada, mas nunca verdadeiramente implantada, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, – um “austericídio fiscal”.

Gleisi Hoffmann, nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, e o presidente Lula Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE Ao indicar Gleisi para uma tarefa tão importante dentro do Palácio do Planalto, incorporando-a ao núcleo de conselheiros presidenciais mais próximos, Lula faz crer que gostaria de ter um Guido Mantega, não um Haddad, no comando da política econômica. Esse é o instinto de Lula quando o povo demonstra insatisfação: voltar-se ainda mais para políticas de esquerda ou desenvolvimentistas, ampliando o papel do Estado como indutor da economia. O problema é que ele tem motivos, ainda que falsos, para acreditar que isso daria certo. Na pesquisa Datafolha mais recente, divulgada no mês passado, apenas 24% dos entrevistados avaliaram o seu governo como “ótimo” ou “bom”. A última vez que Lula enfrentou taxas de aprovação tão baixas foi em 2005, no seu primeiro mandato. Em dezembro daquele ano, o índice estava em 28%. Em 2006, no entanto, Lula conseguiu recuperar rapidamente sua popularidade, tanto que foi reeleito no mesmo ano: em outubro, a soma das avaliações positivas chegou a 53%.

Coincidentemente, foi o ano em que Guido Mantega se tornou ministro da Fazenda e deu uma guinada na política econômica petista, promovendo a expansão dos gastos públicos, por meio de investimentos públicos turbinados, créditos subsidiados e incentivos fiscais. No curto prazo, isso contribuiu para um maior crescimento do PIB e para um renovado otimismo da população com a economia, ajudado pelo boom das commodities agrícolas. No longo prazo, foi a semente da ruína econômica colhida no governo de Dilma Rousseff.

