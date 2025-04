Opinião | Lula tem a chance de corrigir os rumos de sua política externa

O presidente americano Donald Trump está colocando o sistema econômico e geopolítico mundial de pernas para o ar com sua guerra tarifária, e isso, obviamente, cria dificuldades para todos os países. Não vai ser diferente com o Brasil, que tem nos Estados Unidos um importante mercado importador e que precisará se adaptar ao rearranjo das cadeias de produção globais. O governo Lula também deixou de ter, no comando da superpotência, alguém disposto ao menos a apoiar a democracia e a cooperar com a agenda climática, como ocorria quando o presidente era Joe Biden. O antecessor de Trump marcou posição contra a possibilidade de golpe no Brasil em 2022 e início de 2023 e vinha avançando em acordos ambientais. Com Trump, a situação mudou do vinho para a água turva. No lugar da busca pela cooperação entre os países, a mais pura ordem hobbesiana, em que para tudo o que vale é a lei do mais forte.

O brutal estado de natureza que Trump tenta reimprimir nas relações internacionais talvez não contamine todos os países e, com isso, Lula ganha a oportunidade de corrigir os rumos de sua política externa, que nos dois primeiros anos do atual mandato sofreu de uma espécie de síndrome da imagem distorcida às avessas. A diplomacia lulista se via capaz de exercer influência em temas que estavam muito além da sua alçada, além de acreditar, ingenuamente, que a retomada de afinidades ideológicas lhe traria dividendos regionais.

Numa reedição da política externa 'ativa e altiva' dos seus dois primeiros mandatos, Lula acreditou que poderia mediar conflitos externos como os que ocorrem na Ucrânia ou em Israel. Foi escanteado Foto: Ricardo Stuckert/PR

PUBLICIDADE Numa reedição da política externa “ativa e altiva” dos seus dois primeiros mandatos, Lula acreditou que poderia mediar conflitos externos como os que ocorrem na Ucrânia ou em Israel. Foi ridicularizado, ignorado e escanteado pelos interessados enquanto se afundava em contradições, ora minimizando a violação da soberania em um território, ora condenando com palavras fortes a ação militar em outro. Preso a uma visão obsoleta do cenário global, os assessores internacionais do presidente ainda acreditam que o mundo caminha para a multipolaridade, ou seja, para a existência de vários polos de poder e influência. Na realidade, o que está cada vez mais evidente é a emergência de um mundo bipolar, com China e Estados Unidos não apenas disputando hegemonia, mas também se desacoplando um do outro comercial e economicamente. No entorno regional do Brasil, Lula fez bem em tentar retomar um protagonismo que havia sido abandonado na gestão de Jair Bolsonaro. Mas entregou de bandeja a um ditador de bigode um aval injustificável a uma farsa eleitoral que já estava sendo gestada há muito tempo. Quando Nicolás Maduro — a quem havia esticado o tapete vermelho em visita ao Brasil no ano anterior — solapou a vitória da oposição na cara dura, Lula se viu na delicada situação de ter de escolher entre uma posição de neutralidade ou de rompimento em relação ao governo da Venezuela. Escolheu pela primeira, o que na prática se reverteu em endosso ao resultado da fraude e em normalização do regime.

Na agenda ambiental, aquela em que o Brasil realmente tem vocação para liderar e fazer a diferença, Lula descobriu, como se já não tivesse governado este país durante oito anos, que a credibilidade externa também se constrói com resultados positivos internos. De pouco vale aventar palavras bonitas sobre a natureza e a necessidade de preservação em fóruns internacionais, se aqui dentro as queimadas que destroem a floresta batem recordes atrás de recordes.

