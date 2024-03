Aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), viram com otimismo o resultado da pesquisa eleitoral RealTime Big Data, divulgada na semana passada. A avaliação é que Guilherme Boulos (PSOL), líder no levantamento, está estagnado em torno dos 34% e ainda não encontrou a estratégia certa para crescer sobre os indecisos (9%) ou sobre Tabata Amaral (PSB), que aparece em terceiro lugar com 10% dos votos para a Prefeitura. A escolha da ex-prefeita Marta Suplicy como vice não foi capaz, pelo menos por enquanto, de angariar alguns pontos percentuais para Boulos.

Nunes, em segundo lugar com 29% das intenções de voto, está comendo pelas beiradas com sua estratégia de namoro envergonhado – mas possessivo, pois visa a evitar candidatura própria – com o bolsonarismo e de buscar o apoio do máximo possível de partidos. Por enquanto, além do próprio MDB, Nunes já conta com Republicanos, PSD, PL e PP, além de partidos que apoiaram Lula para a Presidência, como Avante, Agir e Solidariedade. Negocia-se também a adesão de União Brasil e da federação PSDB-Cidadania (que também é cobiçada por Tabata).

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, vai tentar a reeleição Foto: Werther Santana/Estadão

O que o entorno de Nunes chama de “frente ampla”, mais do que de fato representar uma diversidade ideológica, terá um efeito prático quando a campanha começar para valer: além de mais tempo de propaganda em rádio e TV, ele vai dispor de, no mínimo, o dobro de candidatos à Câmara de Vereadores do que terá Boulos. Isso porque a regra eleitoral estabelece um limite no número de vereadores que cada partido pode ter. Esse exército de aspirantes a vereadores distribuindo santinhos e fazendo corpo a corpo ajuda a aumentar a capilaridade da campanha do candidato a prefeito.

O palanque de Nunes vai estar cheio, mas há uma esperança de que Bolsonaro não suba nele, apenas dê seu apoio à distância. Teme-se que a rejeição ao ex-presidente em São Paulo contamine o atual prefeito. De resto, só de Bolsonaro não apoiar outro candidato, assume-se que os votos bolsonaristas vão fluir naturalmente para Nunes, para evitar a vitória de Boulos. O desafio de Nunes, portanto, será o de capitalizar em cima da rejeição ao seu adversário sem parecer bolsonarista. Replicar a polarização extrema da política nacional nos últimos anos é uma estratégia que só favorece o psolista, que também vai tentar explorar ao máximo as fragilidades (e não são poucas) da atual gestão municipal.