A polícia no Brasil tem uma licença velada para matar, concedida não apenas pelas autoridades, pelo corporativismo e pela leniência judicial, mas também pela própria sociedade. Poucas vezes isso ficou tão evidente e institucionalizado quanto no julgamento do policial militar Rodrigo Soares, autor do tiro de fuzil que matou Ághata Felix, de 8 anos, em uma favela do Rio de Janeiro, em 2019. Ele teria confundido uma esquadria de alumínio em uma moto com uma arma de fogo e disparou, bem ao estilo de “atirar primeiro, perguntar depois”, já que testemunhas e a própria divisão de homicídios do Rio dizem que os PMs não haviam sido atacados, conforme eles alegaram depois. A menina Ághata, que passava pelo local dentro de uma Kombi, foi atingida nas costas.

Na semana passada, os integrantes do júri popular absolveram Soares. O tribunal do júri, idealmente, representa a sociedade, com sua diversidade de valores morais e maneiras de pensar. Pelo padrão moral das pessoas sorteadas para dar o veredito em nome da sociedade no caso Ághata, um policial pode assumir o risco de matar inocentes desde que esteja combatendo criminosos — reais ou imaginários. Para os jurados, portanto, não se pode atribuir a ele a intenção de matar, mesmo quando age com displicência, o que equivale a dizer que ele não é responsável por seus atos. A conclusão lógica é que ele não é obrigado a cumprir regras de engajamento, os protocolos que determinam quando e como usar a força de forma proporcional e priorizando a vida dos cidadãos.

Padre Julio Lancellotti e entidades de direitos humanos fazem homenagem a Ryan da Silva Andrade Santos, na missa em São Paulo. O garoto de 4 anos foi morto durante uma ação da PM em Santos Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE A impunidade recorrente e a disposição das autoridades em colocar panos quentes nessas situações, com a desculpa de “resguardar” a imagem da polícia, estão levando à banalização de mortes de inocentes nesses bangue-bangues em lugares altamente povoados e cheios de pessoas nas ruas, indo para escola ou para o trabalho. Na semana passada, foi a vez do pequeno Ryan da Silva Andrade Santos, de apenas 4 anos, perder a vida em meio a um tiroteio entre bandidos e a PM na Baixada Santista, enquanto brincava na rua. Atribuir uma tragédia dessas aos bandidos, apenas, não cola. Deles não se pode esperar qualquer preocupação com a vida de inocentes. É da polícia a responsabilidade de proteger a população. Não há, portanto, nada de acidental em mortes como as de Ághata ou Ryan. Elas são resultado de ações negligentes por parte de agentes do Estado que se acostumaram com a ideia de que têm licença para matar e que vítimas “colaterais” são coisas da vida — um mal indesejado, mas tolerável, na “guerra” contra a criminalidade. Ainda que essa abordagem fosse eficaz, não seria tolerável. E nem eficaz é. Estão aí os índices de criminalidade para provar. Entre janeiro e agosto deste ano, a polícia de São Paulo matou 78% mais do que no mesmo período de 2023, enquanto alguns tipos de crimes aumentaram (latrocínios) e outros caíram (roubos). Não dá para chamar isso de sucesso em segurança pública.

