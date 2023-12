Quem vai olhar para a classe média na segunda fase da reforma tributária?

O governo Lula comemorou a recente aprovação, pelo Congresso, da reforma tributária sobre consumo e se prepara para, no ano que vem, reformular a cobrança de impostos sobre a renda. Apesar das imperfeições, o que se obteve até aqui é positivo e vai amenizar o manicômio tributário brasileiro. Mas o mais difícil ainda está por vir.

A equipe econômica de Lula quer “corrigir distorções” que fazem com que brasileiros que ganham mais paguem menos imposto do que quem tem renda menor. A promessa é fazer isso com mudanças neutras do ponto de vista arrecadatório. Ou seja, o governo diz que vai criar um sistema mais justo para os contribuintes, aumentando a tributação de uns e diminuído de outros, sem elevar a arrecadação geral.

Presidente Lula e ministro da Fazenda Fernando Haddad; promessa da equipe econômica é 'corrigir distorções' que fazem com que brasileiros que ganham mais paguem menos imposto do que quem tem renda menor Foto: Adriano Machado/Reuters

O perfil gastador deste governo, contudo, aponta no sentido contrário. E a maneira como se deu a discussão na primeira fase da reforma mostra que quem tende a sair perdendo na tributação sobre a renda é o extrato médio da população.

Em uma ponta, existiu um olhar atento para os mais pobres — o que se refletiu em medidas como isenções para itens da cesta básica e um sistema de cashback para pagamentos de luz e gás — e, na outra ponta, o Congresso cedeu à pressão por tratamento privilegiado para alguns setores empresariais e categorias profissionais.

Algo semelhante deve acontecer nas discussões da reforma tributária sobre a renda: haverá um esforço para aumentar a progressividade para que os mais pobres paguem menos impostos, o que é justo, e uma tentativa de eliminar subterfúgios tributários para os mais ricos. O governo fala em um sistema que acompanha a “capacidade de contribuição” do cidadão. Acontece que há um teto para a mordida do leão, pois uma tributação excessiva sobre as rendas mais altas pode desestimular os negócios e incentivar a fuga de capitais e de talentos empreendedores.

Fora do alvo do discurso de preocupação social e sem o poder de voz dos mais abastados, é a classe média que pode acabar pagando o pato da chamada “redistribuição de carga tributária”, por meio de medidas como o fim das deduções de gastos com plano de saúde e educação ou a tributação de dividendos (que afeta pequenos e médios empresários e não será compensada na mesma proporção por uma redução da alíquota corporativa). Quem vai defender a classe média na próxima reforma?