Opinião | Tarcísio se afunda em contradições em ato pró-Bolsonaro

Como era previsto, a manifestação em Copacabana deste domingo, 16, convocada com o mote de defender a anistia para os condenados pela agitação golpista de 8 de janeiro de 2023, não passou de mais um ato pró-Bolsonaro. O curto discurso do governador Tarcísio de Freitas expôs a lógica que começa com a promessa de fazer justiça para “inocentes humildes” e termina com um chamado pela volta de Jair Bolsonaro ao poder. Minuto após minuto, Tarcísio afundou em contradições.

A fala do governador de São Paulo dividiu-se em quatro blocos argumentativos. No primeiro, tangenciou a narrativa, difundida pela ala mais radical do bolsonarismo, de que o Brasil vive uma ditadura do Judiciário. Tarcísio definiu o ato no Rio de Janeiro como um ponto de inflexão na história do Brasil, mais especificamente na luta pela liberdade. E questionou: “Qual é a razão de afastar Jair Bolsonaro das urnas?” Ele mesmo respondeu, de forma direta: para impedi-lo de chegar ao poder. Com isso, Tarcísio aderiu à tese de que os julgamentos que tornaram Bolsonaro inelegível tinham motivação política.

O discurso do governador Tarcísio de Freitas expôs a lógica que começa com a promessa de fazer justiça para 'inocentes humildes' e termina com um chamado pela volta de Jair Bolsonaro ao poder

Se é assim, o governador concorda com a tese de que a atuação da cúpula do Judiciário brasileiro é ilegítima. Mas não é isso que ele transparece no dia a dia como governador. Quando há interesses da sua gestão que esbarram em decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), por exemplo, Tarcísio joga dentro das regras e reconhece a legitimidade dos julgadores — como ocorreu recentemente ao convidar o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, para uma apresentação sobre as câmeras corporais da polícia paulista.

No segundo bloco de seu discurso de cerca de seis minutos, Tarcísio abordou o tema oficial da manifestação. Pediu anistia aos "inocentes" de 8 de janeiro. E comparou a punição imposta a eles pelo STF ao destino dos envolvidos nos escândalos revelados pela Operação Lava Jato. "Os caras que assaltaram o Brasil, que assaltaram a Petrobras, voltaram à cena do crime", disse Tarcísio. "Parece haver Justiça nisso?" Ela dá a entender que a única maneira de igualar as coisas, de realmente fazer justiça, é concedendo anistia "para aqueles que nada fizeram", referindo-se aos vândalos com intenções golpistas de 8 de janeiro.

Aqui, Tarcísio afunda-se ainda mais em contradições. Primeiro, porque como governador ele não tem demonstrado constrangimento algum em interagir e até mesmo trocar elogios com algumas dessas pessoas que “assaltaram o Brasil”, a começar pelo presidente Lula, com quem se encontrou recentemente em meio a mesuras mútuas e públicas. O Tarcísio pragmático do governo estadual, que diz ser necessário deixar diferenças políticas de lado pelo bem da população, não estava presente na manifestação pró-Bolsonaro.

