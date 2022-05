Diplomacia será elemento central de candidaturas; leia análise

As eleições presidenciais de 2022 serão (também) disputadas fora do Brasil — e não me refiro a qualquer teoria conspiratória sobre envolvimento estrangeiro no processo eleitoral. Já está claro que a política externa será, como nunca, elemento central das principais candidaturas ao mais alto cargo da República.

Leia também Bolsonaro pauta agenda externa com foco em sua reeleição

Questões internacionais raramente foram prioritárias nos programas de governo ou debates entre presidenciáveis. Com sabedoria e certa dose de desdém, Ulysses Guimarães costumava dizer que “o Itamaraty só dá — ou tira — voto no Burundi”. O cenário começou a mudar em 2018. Apresentando-se como antissistema, Jair Bolsonaro prometeu transformar radicalmente a inserção internacional do Brasil, desfazendo o legado petista e rompendo com a tradição diplomática construída por diversos governos ao longo do século 20.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A inoportuna visita de Bolsonaro a Putin foi sua tentativa de demonstrar alguma relevância diplomática. Foto: Foto: Oficial Kremlin/PR

Diante do inédito isolamento internacional do Brasil, a política externa assume lugar privilegiado na atual corrida presidencial. Os dois principais concorrentes, Lula e Bolsonaro, já estão se movimentando no tabuleiro global, não somente para defender seu legado diplomático, mas também para reposicionar o Brasil no mundo a partir de 2023.

Ano passado, testemunhamos um primeiro round desse embate internacional. Poucos dias após o fiasco da participação do presidente brasileiro na reunião do G20, Lula foi recebido calorosamente por lideranças de esquerda em turnê pela Europa. A inoportuna visita de Bolsonaro a Putin, meses mais tarde, foi sua tentativa de demonstrar alguma relevância diplomática.

A narrativa bolsonarista, que vendia o presidente brasileiro como o mensageiro da paz, animou a militância por um tempo, mas esbarrou na brutal invasão da Ucrânia — escancarando, mais uma vez, o fiasco da (falta de) estratégia do atual governo.

Em que pesem os problemas e desafios do projeto petista de inserção internacional, que não parece levar em conta as profundas transformações geopolíticas e domésticas que nos afastou do sonho de potência emergente, há claramente uma linha coerente, construtiva e alinhada com as posições históricas do País.

Do outro lado, temos um projeto isolacionista, populista e profundamente ideologizado, em que a falta de diplomacia e o desprezo da comunidade internacional são vistos como virtude.

*Guilherme Casarões é cientista político e professor da FGV-EAESP