Diplomada, Dilma propõe pacto contra a corrupção

Em meio às denúncias de irregularidades na Petrobrás, a presidente Dilma Rousseff fez ontem um enfático discurso contra a corrupção na cerimônia de sua diplomação para o próximo mandato. A presidente aproveitou para defender a estatal e disse que uma eventual punição a funcionários não deve afetar a empresa.

"Temos que punir as pessoas, não destruir as empresas. Temos que saber punir o crime, não prejudicar o País ou sua economia. Temos que fechar as portas, todas as portas, para a corrupção. Não temos que fechá-las para o crescimento, o progresso e o emprego", disse.

Sobre a estatal, Dilma disse que está propondo "converter a renovação da Petrobrás em energia transformadora no nosso País". E prometeu "apurar com rigor os malfeitos" e "implantar a mais eficiente estrutura de governança e controle que uma estatal já teve no Brasil".

A presidente afirmou também que "alguns funcionários" da estatal foram atingidos no processo de combate à corrupção, mas ressaltou que a situação tem sido enfrentada com "destemor". "Temos que saber apurar e saber punir, sem enfraquecer a Petrobrás, sem diminuir a sua importância para o presente e para o futuro."

Ela disse ainda que a corrupção "corrói" as "entranhas" do País, ressalvando que este "não é um defeito ou vício exclusivo de um partido ou uma instituição" ou de quem "compartilha momentaneamente do poder".

Oposição.

Falando para uma plateia que incluiu os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e José Sarney, Dilma não deixou de dar uma estocada na oposição. "É da própria natureza da eleição resultar em vitória e resultar em derrota. Mas como eleição não é uma guerra, ela não produz vencidos", disse ela, completando que "o povo, na sua sabedoria, escolhe quem ele quer que governe e quem ele quer que seja oposição e é simples assim".

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Dias Toffoli, por sua vez, disse que "não há 3.º turno na Justiça Eleitoral". "Que os especuladores se calem, não há espaço", afirmou ele, no mesmo dia em que o PSDB entrou com ação de investigação judicial para tentar cassar o registro de candidatura de Dilma (mais informações no texto ao lado). Para Toffoli, as eleições de 2014 são "página virada" para o Poder Judiciário Eleitoral.