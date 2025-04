Diretor da PF diz que crimes por tentativa de golpe são gravíssimos e merecem ‘reprimenda à altura’

Ainda na esteira das discussões sobre a anistia, Andrei afirmou que o inquérito que apurou o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros suspeitos, civis e militares, em uma suposta tentativa de golpe é “página virada”, pois se trata de um processo “relatado, concluído, consistente e com provas”.

O diretor da PF evitou comentar, no entanto, a possibilidade de a delação do tenente-coronel Mauro Cid ser revista ou anulada, como sugeriu o ministro Luiz Fux durante o julgamento da denúncia contra o núcleo de Bolsonaro no inquérito do golpe.