Discurso de Lula em convenção do PSB reforça busca por frente ampla no 1º turno; leia análise

A força demonstrada pelo movimento da sociedade civil contra os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral permitiu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dar novos passos rumo à construção de uma frente ampla de apoio. Isto ficou claro nesta sexta-feira, 29, não só pelo avanço nas negociações com o Avante e com o União Brasil, mas também pelo teor de seu discurso na convenção do PSB.

Leia também Formalização da chapa Lula-Alckmin sela uma busca frenética pelo voto útil contra Bolsonaro

Lula resgatou com força o discurso de que ele e Geraldo Alckmin (PSB), seu candidato a vice, são a única alternativa ao autoritarismo de Bolsonaro. De que são a compaixão versus o descaso. O respeito versus a ofensa, inclusive no plano das relações internacionais. E, para agradar também os tomadores de decisão econômica, de que eles são a normalidade e a previsibilidade versus a falta de planejamento e a experiência contra o improviso.

Continua após a publicidade

O ex-presidente Lula durante convenção do PSB; Geraldo Alckmin é confirmado como vice em chapa petista Foto: Wilton Junior/Estadão

“Nós não suportamos mais”, afirmou Lula, ao citar a reunião de Bolsonaro com diplomatas estrangeiros. O petista sabe que esse foi o estopim para o grito (em forma de carta) da sociedade civil, como revelou o professor da Faculdade de Direito, Celso Campilongo, em entrevista ao Estadão.

Junto da repetição dos acenos aos militares – “nunca tive problema com as Forças Armadas’” –, aos empresários, ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso e ao empresariado, a fala do amor contra o ódio faz Lula surfar na onda do movimento pela democracia e avançar sobre os subscritores da carta que ainda não decidiram votar nele.

Lula e Alckmin em imagens + 6

É também um discurso difícil de atacar, pois busca acionar um sentimento, que é a exaustão de parte da sociedade. É, ainda, o discurso que levou Joe Biden à presidência nos Estados Unidos contra Donald Trump, com 81 milhões de votos de eleitores que eram muito mais anti-Trump do que pró-Biden.

A iniciativa pró-democracia gestada na Faculdade de Direito da USP carrega dois elementos cruciais para a mensagem petista: a de que Bolsonaro oferece risco à estabilidade democrática e a de que é preciso unir nomes de diferentes matizes partidárias para responder em uníssono às tentativas de ruptura. São os mesmos argumentos da campanha de Lula para buscar lideranças partidárias para uma larga coalizão anti-bolsonarista. E para convencer o eleitor indeciso a antecipar o voto nele – ainda que este eleitor, como Anitta, não goste do PT.

Quando Lula pegou o microfone nesta tarde para discursar, o deputado André Janones (Avante) admitia retirar sua candidatura em favor do petista e o contador da carta pela democracia chegava perto das 500 mil assinaturas. Os dois movimentos dão mais força para Lula que, se bem sucedido, ganhará tempo de televisão e fundo partidário. E ganhará, sobretudo, novos argumentos para pedir pelo voto útil ainda no primeiro turno.