Disputa nacional será fator-chave nas eleições de São Paulo

A desistência de Márcio França e o anúncio de alianças em prol de Tarcísio Freitas e Rodrigo Garcia começaram a consolidar o cenário para as eleições de outubro em São Paulo. Diferentemente de outros anos, em que o PSDB largava como claro favorito para o Palácio dos Bandeirantes, desta vez as eleições de São Paulo prometem estar entre as mais imprevisíveis e dramáticas do País.

Os três principais candidatos – Tarcísio, do Republicanos, Garcia, do PSDB, e o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT – são fortes e podem vencer. Em uma disputa dura, pequenos detalhes, como uma gafe na campanha, podem fazer a diferença. As pesquisas eleitorais mais recentes, porém, dão algumas pistas sobre quem pode levar mais vantagem daqui até outubro.

O ex-governador Márcio França (PSB) abriu mão da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em prol de aliança com Fernando Haddad (PT).

Candidato único da esquerda, Haddad tem vaga praticamente garantida no segundo turno. A primeira pergunta importante a ser feita é quem, entre Tarcísio e Garcia, estará na segunda posição. As intenções de voto ainda não são conclusivas, pois ambos são desconhecidos pela maior parte dos eleitores que não acompanha a política de perto.

Tarcísio tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Quando foi vinculado a Bolsonaro, Tarcísio atingiu 28% das intenções de voto na pesquisa Genial/Quaest, à frente de Garcia, que teve 17% como candidato independente.

Garcia, atual governador, conta com a máquina do Estado, com bilhões de investimentos diretos, e o apoio de mais de quinhentos prefeitos. Com 61% dos paulistas se dizendo abertos a mudar de voto, Garcia tem condições de tirar essa diferença durante a campanha.

A favor de Tarcísio, pesa a tendência de melhora no desempenho de seu principal cabo eleitoral. Com um mercado de trabalho mais forte e uma inflação em queda, Bolsonaro tende a subir nas pesquisas; mesmo que Bolsonaro não seja o favorito a vencer em outubro, Tarcísio tende a se beneficiar dessa tendência para ir ao segundo turno.

Se isso se confirmar, será importante monitorar a divisão entre capital e interior. É um lugar- comum afirmar que o PT jamais governará São Paulo por causa do interior; isso diminui o fato de que metade do eleitorado está na capital e na região metropolitana, onde o PT tem uma base relevante e onde a rejeição a Bolsonaro está hoje muito alta (com 70% dizendo que não votam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo presidente, segundo o Datafolha). Por isso, pela primeira vez, a vitória pode estar ao alcance do PT em São Paulo.

Será muito importante, então, monitorar o desempenho de Bolsonaro ao longo da campanha. A desvantagem dele para Lula é menor em São Paulo do que no resto do país. Se de fato Bolsonaro tiver uma melhora nos próximos meses, inclusive na capital, isso tende a tirar a vantagem atual de Haddad nas pesquisas – mas a disputa parece apertada.