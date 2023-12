Disputa nas capitais: veja os cotados para a Prefeitura de Porto Alegre nas eleições de 2024

A um ano das eleições municipais, a capital gaúcha de Porto Alegre já conta com ao menos sete pré-candidatos em um cenário em que tanto a direita quanto a esquerda buscam fortalecer candidaturas únicas e evitar a fragmentação do eleitorado.

A gestão atual, de Sebastião Melo (MDB), busca a reeleição mantendo a chapa com o vice-prefeito, Ricardo Gomes (PL). Além de contar com um passado político na capital gaúcha, onde já foi vereador e vice-prefeito, Melo tem o apoio de uma base de partidos de centro e direita, como Progressistas, PL e PTB.

O próprio PL apontou não estudar a indicação do ex-ministro do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, para a prefeitura em 2024. Prefere apoiar a chapa atual, que conta com o correligionário Ricardo Gomes. Ao Estadão, o deputado federal e presidente do PL-RS, Giovani Cherini, contou que o partido tem uma boa relação com a gestão de Melo e que criar uma separação na coligação pode dar força a candidaturas da oposição: “Vamos manter esse projeto, até porque o nosso inimigo não é o MDB, é o PT. Na medida que a gente se separar, pode dar vitória para o PT”, disse.

Disputa pela Prefeitura de Porto Alegre tem o prefeito Sebastião Melo como favorito, mas indefinições na oposição Foto: Divulgação/Prefeitura de Porto Alegre

Já o PSDB, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ainda discute quais nomes devem ser levados para o embate político do próximo ano. A delegada Nadine Anflor, eleita deputada estadual em 2022, é a principal aposta do partido, mas Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil e ex-secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura da gestão Leite, também é cotado para o pleito. Também entra na discussão a deputada federal Any Ortiz, do Cidadania, que pode buscar uma aliança com os tucanos.

Nas alas mais à esquerda, Manuela d’Ávila (PCdoB) – que foi candidata em 2020, chegando ao segundo turno contra Melo – é um dos principais nomes cotados para 2024, mas seu afastamento da vida política nas últimas eleições causa preocupação na coligação composta por PCdoB, PT, PV e PSOL.

Continua após a publicidade

Nesse cenário, o PT também tem pré-candidatas, com nomes conhecidos na política gaúcha: a deputada federal Maria do Rosário, que já exerceu cargos a nível municipal e estadual, e Sofia Cavedon, deputada estadual e ex-vereadora de Porto Alegre.

Apesar da seleção dos nomes, o secretário-geral do PT em Porto Alegre, Erick Kayser, contou ao Estadão que a prioridade dos petistas será criar uma união entre partidos. Os debates já estariam em andamento com os demais partidos da coligação para chegarem a uma chapa única já no primeiro turno, com possibilidade de expansão também ao PDT e PSB, mais orientados à centro-esquerda.

Para Silvana Krause, cientista política e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as últimas campanhas eleitorais no País têm mostrado uma tendência para reeleições, mas o cenário pode mudar durante os próximos 12 meses, de acordo com a organização das forças políticas do Estado.

Segundo o cientista político e professor da PUC-RS Augusto Neftali, a chapa de Melo tem vantagens por apresentar um bom diálogo com setores importantes da capital, como o empresarial. Ainda assim, o especialista ressalta que partidos e ideologias devem ter menos importância em 2024: “Essas eleições vão mostrar a redução da importância do elemento ideológico na comparação com os últimos anos, o que, em tese, deixa espaço para uma disputa mais aberta e voltada para os temas locais”, afirma.

Conheça os pré-candidatos à prefeitura de Porto Alegre em 2024:

Sebastião Melo (MDB)

Sebastião Melo (MDB) é o atual prefeito de Porto Alegre e busca reeleição na chapa com Ricardo Gomes (PL) Foto: @MeloSebastiao via Facebook

Continua após a publicidade

O atual prefeito conta com o apoio de partidos de centro e direita na busca pela reeleição em Porto Alegre. Se a chapa com Ricardo Gomes, atual vice-prefeito, for mantida, o PL não deve indicar Onyx Lorenzoni, que seria o principal nome entre o eleitorado bolsonarista.

Sebastião Melo foi vereador de Porto Alegre de 2001 a 2012. Em 2013, se tornou vice-prefeito na cidade na gestão de José Fortunati. Em 2019, foi eleito deputado estadual, mas renunciou ao cargo após ser eleito prefeito. Nas eleições de 2020, Melo teve 31% dos votos no primeiro turno, em um desempenho similar ao de Manuela d’Ávila (PCdoB), principal adversária durante a campanha, que atingiu 29% do eleitorado.

No segundo turno, após receber apoio dos candidatos derrotados do Republicanos, PSDB, PP e PSD, Melo recebeu 54% dos votos.

Delegada Nadine Anflor e Artur Lemos (PSDB)

Nadine Anflor (PSDB) é deputada estadual pelo Rio Grande do Sul e favorita do governador, Eduardo Leite, para a disputa na capital Foto: @nadineanflor76 via Facebook

O partido ainda não definiu qual candidato será apresentado para a campanha de 2024, mas o nome favorito de Eduardo Leite é Nadine Anflor. Delegada desde 2004, Nadine se tornou a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a convite do governador do Estado, entre 2019 e 2022. Na última eleição, tomou posse como deputada estadual com mais de 40 mil votos. De acordo com o partido, a candidata seria um projeto para a terceira via, fora das alas do lulismo e bolsonarismo, além de defender o que chamaram de “bandeiras importantes”, como a diversidade.

Artur Lemos também é discutido como um possível prefeito para a capital gaúcha. Desde 2021, é secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, mas já ocupou cargos de secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura e na Secretaria de Minas e Energia do Estado.

Continua após a publicidade

A escolha do nome deve ser fechada até novembro.

Any Ortiz (Cidadania)

A pré-candidata Any Ortiz (Cidadania) é deputada federal e ex-deputada estadual no Rio Grande do Sul Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Eleita deputada federal em 2022, Any Ortiz foi também deputada estadual do Rio Grande do Sul de 2015 a 2023. Ela é a principal cotada pelo Cidadania para a Prefeitura de Porto Alegre. Há chance de que o Cidadania apoie a chapa atual, de Sebastião Melo e Ricardo Gomes.

Ao mesmo tempo, de acordo com relatos da presidência municipal do PSDB, Any é cotada como uma das candidatas que pode receber apoio do partido caso não avancem as candidaturas de Nadine Anflor e Artur Lemos, mas até o momento, o Cidadania não colabora para esse diálogo. Os dois partidos estão federados e, portanto, não podem ter duas candidaturas diferentes.

Manuela d’Ávila (PCdoB)

Manuela d'Ávila, do PCdoB, chegou ao segundo turno nas eleições de 2020, mas afastamento da política nos últimos anos preocupa eleitorado da esquerda Foto: Dida Sampaio/Estadão

Continua após a publicidade

A principal escolha do PCdoB já foi vereadora de Porto Alegre, além de deputada estadual e federal entre os anos de 2005 e 2019. Nas eleições de 2018, foi candidata a vice-presidente na chapa formada com Fernando Haddad (PT), que foi derrotada por Jair Bolsonaro.

Se aceitar se candidatar, será a quarta vez que Manuela concorre à prefeitura de Porto Alegre. Na última eleição, em 2020, perdeu para Sebastião Melo no segundo turno, obtendo 45% dos votos. Esse foi seu melhor desempenho na corrida eleitoral da cidade.

O partido informou ao Estadão que a candidatura ainda não está garantida e que a prioridade é formar uma grande frente ampla de partidos de esquerda desde o primeiro turno, uma vez que a eleição “não é fácil”. O debate sobre os nomes a serem indicados ainda está acontecendo dentro da federação, formada com o PT e o PV. As siglas não podem estar separadas na corrida eleitoral em razão disso.

Maria do Rosário e Sofia Cavedon (PT)

Maria do Rosário é deputada federal e uma das apostas do PT, que busca aliança entre partidos contra Sebastião Melo (MDB) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O PT deve decidir até novembro entre Maria do Rosário e Sofia Cavedon. Maria atua desde 1985 na política, tendo ocupado cargos de vereadora, deputada estadual e Ministra dos Direitos Humanos no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff (PT). Desde 2010, é deputada federal.

Já Sofia foi vereadora da capital gaúcha de 2001 a 2019, sendo reeleita nos quatro mandatos seguintes. Atualmente, é deputada estadual pelo Rio Grande do Sul.

Continua após a publicidade

Assim como o PCdoB, o PT argumenta que manter uma candidatura única entre esquerdas pode fortalecer a chapa contra a reeleição de Melo. O partido está há 20 anos fora da prefeitura de Porto Alegre. Segundo os petistas, no entanto, o resultado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu na cidade durante as eleições de 2022 poderia ser um indicador da retomada da força da esquerda. Lula teve 53,5% dos votos no segundo turno, frente aos 46,5% de Bolsonaro.

São cotados como candidatos: