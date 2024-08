Disputa por Orçamento é uma das principais batalhas entre PMs e guardas municipais Com dados que indicam aumento dos custos de segurança para os cofres municipais muito superior aos de Estados e da União, prefeitos articulam no Congresso e no governo uma pedaço do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), que hoje só vai para governadores; neste ano, a previsão é a de que R$ 1,8 bilhão seja distribuído