Dívida de acidente de carro de Boulos foi quitada pelo ‘papai’, diz Nunes; entenda o caso

De acordo com a ação, a vítima do acidente citou na Justiça ter tentado falar com Boulos, mas sem sucesso. Posteriormente, o advogado do agora deputado federal e candidato a prefeito de São Paulo propôs acordo para o pagamento de R$ 2,5 mil pelo conserto no veículo, o que foi aceito.

Segundo os autos, a transferência foi feita por Marcos Boulos, pai de Guilherme Boulos. O pagamento ocorreu em maio de 2018. No mesmo mês, o juiz Fernando Bonfietti Izidoro, do Juizado Especial Cível de Jundiaí, homologou o acordo e a ação foi encerrada.