Dividida, esquerda corre o risco de ficar de fora do 2.º turno no Rio Grande do Sul de novo

ESPECIAL PARA O ESTADÃO, PORTO ALEGRE - Sem acordo, pré-candidatos no Rio Grande do Sul, Edegar Pretto (PT), Beto Albuquerque (PSB) e Pedro Ruas (PSOL), podem deixar a esquerda de fora de um provável segundo turno da eleição ao governo do Estado pela segunda vez seguida. Hoje, conforme pesquisas, o atual governador, Eduardo Leite (PSDB), e o ex- ministro Onyx Lorenzoni (PSL) lideram as intenções de voto. A divisão das candidaturas de esquerda neste ano pode repetir o cenário de 2018, quando também dois candidatos de direita disputaram do segundo turno: Marcelo Sartori (MDB) e Eduardo Leite (PSDB).

Cada um dos representantes da esquerda gaúcha dá um motivo para não selar um acordo, que vão desde a posição nas pesquisas de intenção de voto até a capacidade de reação e mobilização da sigla que representam para impulsionar a candidatura ainda no primeiro turno e conquistar uma vaga no segundo. Pesquisa mais recente no Estado, de 16 de junho, do Exame/Ideia, aponta Onyx, com 25% das intenções de voto, seguido de Leite, com 20%. Albuquerque e Pretto têm 11% e Ruas, 7%.

Eduardo Leite anunciou pré-candidatura à reeleição no governo do RS no dia 13 de junho após renunciar ao governo do Rio Grande do Sul buscando espaço para uma possível candidatura em nível nacional. Foto: Maurício Tonetto/Divulgação

Para o presidente do PSB, Mário Bruck, existe a possibilidade de uma frente de esquerda para evitar um segundo turno com Leite e Onyx. “No momento, estamos trabalhando pra isso. Estamos conversando, tentando achar uma unidade”, disse. Apesar de acreditar na aliança, o presidente do PSB disse que “não está nos planos do Beto abrir mão da cabeça da chapa”. “Entendemos que ele pode ampliar a votação no segundo turno e ganhar as eleições. As próprias pesquisas dizem isso.”

Além de esperar que Albuquerque, ex-deputado federal, lidere essa frente de esquerda, Bruck também considerou que seria importante que a frente tenha o apoio da ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pretto, hoje deputado estadual, disse que já tem o apoio de Lula e declarou que gostaria de costurar uma frente ampla contra o bolsonarismo, mas sabe das dificuldades. “Esta é nossa prioridade. Compor uma grande frente, não só com os partidos, mas também com setores de toda a sociedade e assim vencer os projetos representados por Eduardo Leite, no Estado, e Bolsonaro, no Brasil”, disse. Com alguns partidos ele revelou que já tem acordos (PC do B e PV), além de conversas com o PSOL e uma retomada dos diálogos com o PSB. “Isto nos faz ter certeza que a frente existirá, se não for no primeiro, no segundo turno”, afirmou.

“É importante que se diga: essa candidatura não é somente minha para abrir mão. Ela é do conjunto das forças do PT, dos ex-governadores Olívio Dutra e Tarso Genro, do Senador Paulo Paim, das bancadas estaduais e federais no Estado. Como o próprio Lula disse, a candidatura mais viável para ir para o segundo turno é aquela que tem maior densidade de militantes, estrutura e representação parlamentar. Por isso, acreditamos, e vejo pela mobilização em cada agenda que participo, que o povo enxerga na nossa candidatura a esperança de vitória”, finalizou.

Pedro Ruas disse também que “está aberto para conversar sobre coligações, porém o PSOL me escolheu para ser candidato”. “Nas pesquisas de intenção de votos dos partidos de esquerda estou na frente, então eu não abriria mão de encabeçar a chapa. Podemos ter uma aliança com o PT, mas não com o PSB que nem considero de esquerda, já que fez parte do governo Sartori e apoiou privatizações.”

Nome forte da esquerda gaúcha, a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PC do B) defendia a unidade das legendas de esquerda - ela considerava possível uma aliança entre Albuquerque e Ruas. A candidata a vice na chapa liderada por Fernando Haddad (PT), que foi derrotada por Bolsonaro na eleição passada, Manuela, que chegou em 2020 no segundo turno na disputa à Prefeitura de Porto Alegre, não deverá concorrer a nenhum cargo neste ano alegando seguidas ameaças contra ela e sua família. “Não conseguimos construir no Estado uma unidade razoável no campo progressista, com três forças disputando”, disse ela à Folha de S. Paulo há duas semanas.

Sem união, chances de ter a esquerda no segundo turno são remotas, diz especialista

Para o cientista político Bruno Schaefer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), são bem remotas as chances de a esquerda colocar candidato no segundo turno se não fechar uma aliança. “O cenário político no Rio Grande do Sul mudou, podemos perceber isso na última eleição, quando foram para o segundo turno Sartori e Leite. As próprias pesquisas hoje mostram isso, com Onyx e Leite na frente. O eleitor gaúcho está mais voltado para a direita e a esquerda só terá alguma chance se definir uma frente, desunidos quase impossível”, conclui.