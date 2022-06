Dom Phillips e Bruno Pereira: Boris Johnson diz estar ‘profundamente preocupado’ com desaparecimento

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse estar “profundamente preocupado” com o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia. A declaração foi feita em sessão do parlamento britânico, em Londres, nesta quarta-feira, 15.

O paradeiro de Dom, que é colaborador do The Guardian e morava no Brasil, e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, ex-servidor da Funai, é desconhecido desde o dia 5 de junho.

Johnson foi questionado pela ex-premiê Theresa May, durante a sessão, sobre se o governo britânico faria do caso uma “prioridade diplomática”. Ela falou em nome de Dominique Davis, sobrinho de Phillips.

“Meu honorável amigo Boris Johnson vai assegurar que o caso seja uma prioridade diplomática? E fazer tudo o que puder para que as autoridades brasileiras coloquem todos os recursos necessários para descobrir a verdade e saber o que aconteceu com Dom e Bruno?”, indagou May.

Em resposta, Johnson afirmou que “ofereceu apoio” ao Brasil nas buscas pela dupla.

Boris Johnson falou pela primeira vez sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips. Foto: Leon Neal/AFP

“Assim como todos nesta Casa, estou profundamente preocupado com o que pode ter acontecido com ele. Oficiais do FCDO (Ministério das Relações Exteriores) estão trabalhando de perto com as autoridades do Brasil (...) e o que dissemos aos brasileiros é que estamos prontos para providenciar qualquer suporte que eles precisem”, afirmou o primeiro-ministro. Esta foi a primeira vez em que ele falou publicamente sobre o assunto.

Desencontro de informações

Nesta terça-feira, 14, o embaixador do Brasil no Reino Unido, Fred Arruda, pediu desculpas à família de Dom Phillips depois de a embaixada informar que o corpo do jornalista havia sido encontrado junto ao do indigenista Bruno Pereira, na Amazônia. Na verdade, ambos seguem desaparecidos. A retratação foi noticiada pelo jornal britânico The Guardian.

A informação incorreta havia sido dada pela embaixada à irmã e ao cunhado de Dom na segunda-feira, 13. Depois, foi negada pela Polícia Federal, em nota oficial, na qual também afirmaram que as equipes de ciência forense ainda estão periciando a área em que desapareceram.