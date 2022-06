Dom Phillips e Bruno Pereira: Senado pede à PF informações sobre desaparecimento

O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senador Humberto Costa (PT-PE), encaminhou ofícios para a Polícia Civil do Amazonas, para a superintendência da Polícia Federal no Estado e para a Fundação Nacional do Índio (Funai) cobrando esclarecimentos sobre o que está sendo feito para localizar o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira, desaparecidos na Amazônia desde o último domingo.

Agregador de pesquisas Ferramenta do Estadão calcula cenário eleitoral com base em levantamentos de 14 empresas Média Estadão Dados considera as peculiaridades metodológicas de cada pesquisa para presidente.

O assunto também mobilizou outros parlamentares da Casa, mesmo aqueles que não fazem parte da comissão. O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) manifestou preocupação sobre as consequências desse caso para a imagem internacional do Brasil. Segundo ele, a repercussão do desaparecimento “provoca um enorme desgaste”.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Imagem da campanha iniciada por ONGs cobrando empenho do governo federal nas buscas

“É preciso que o governo ofereça resposta. Quando há envolvimento de um jornalista do exterior em um fato como esse, lamentável, certamente isso contribui para a multiplicação da informação negativa a respeito do nosso País. Por isso a resposta tem que ser eficiente”, disse.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou sobre o desaparecimento e cobrou celeridade nas buscas. Em uma publicação nas redes sociais, ele disse que seguirá “acompanhando as operações de busca com apreensão, na expectativa de que serão envidados todos os esforços para a pronta elucidação do caso”.

Com grande preocupação, recebi a notícia sobre o desaparecimento na Amazônia do indigenista brasileiro e servidor da Funai, Bruno Araújo Pereira, e do jornalista britânico @domphillips, colaborador do jornal @guardian. (+) — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) June 6, 2022

Já o senador Acir Gurgacz (PDT-RO) lembrou que esta terça-feira, 7, foi o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Ele destacou o simbolismo da data frente às buscas pelo jornalista desaparecido e disse que o caso representa um risco à liberdade de imprensa no País.