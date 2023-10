Líder do PP na Câmara promete ‘espírito colaborativo’ com governo Lula após ganhar ministério

BRASÍLIA – Apesar da retórica oposicionista do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, o novo líder do partido na Câmara, Doutor Luizinho (RJ), promete ter “espírito colaborativo” com o governo Lula. Em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast, Luizinho ponderou, contudo, que a bancada manterá sua posição de independência, mesmo com André Fufuca, seu antecessor na liderança da sigla, no comando do Ministério do Esporte.

“A bancada do PP, tanto na Câmara, quanto no Senado, tem uma orientação de independência. Obviamente, com a entrada do Fufuca no ministério, a gente tem um sentimento majoritário na Câmara de colaboração e apoio ao governo”, disse Luizinho. “Eu vou ter um espírito colaborativo, faz parte da minha essência. O governo está posto, vamos trabalhar pelo País”, afirmou.

De acordo com o deputado, ainda há reclamações de parlamentares sobre a demora do governo para liberar emendas em determinados ministérios. No entanto, com Fufuca no Esporte, ele acredita que os parlamentares terão mais confiança de que os recursos da pasta para as bases eleitorais serão liberados.

Deputado Doutor Luizinho; parlamentar é o novo líder do PP na Câmara Foto: PABLO VALADADRES/AGÊNCIA CÂMARA - 23/09/22

Luizinho também afirmou que o governo “precisará de muita dedicação” para zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. Na visão do deputado, o Palácio do Planalto ainda terá dificuldade em manter os vetos ao arcabouço fiscal e o projeto de lei que retomou o voto de desempate a favor da Receita nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Abaixo, leia os principais trechos da entrevista:

Ciro Nogueira, presidente do partido, tem feito um discurso contundente de oposição. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o partido é base. Qual dos dois a bancada da Câmara vai seguir?

A bancada, tanto na Câmara, quanto no Senado, tem uma orientação de independência. Obviamente, com a entrada do Fufuca no ministério, a gente tem um sentimento majoritário na Câmara de colaboração e de apoio ao governo. Assim como no Senado tem um sentimento majoritário de oposição ao governo. Nosso posicionamento é independente. A cada matéria, a cada votação, os assuntos são analisados e discutidos.

Mas o governo espera um apoio maior da bancada do PP na Câmara.

Obviamente, o governo, ao tirar o líder do nosso partido (na Câmara) e colocar no ministério, deu um sinal claro de que quer o apoio da bancada do PP. E a bancada, eu acredito, em sua forma majoritária dentro da Câmara, tem hoje um espírito colaborativo com o governo muito forte.

O senhor vai atuar para aproximar mais a bancada do PP do governo?

Eu vou trabalhar para os meus deputados. A função do líder é entender a necessidade de cada um e ajudar a resolver problemas, junto ao governo, junto aos projetos na presidência da Câmara, brigar pelas relatorias dos nossos deputados. Obviamente, eu vou ter um espírito colaborativo, faz parte da minha essência. O governo está posto, vamos trabalhar pelo País. Meu trabalho é colaborativo com o governo, apesar das minhas críticas ao governo.

A bancada já vinha votando com o governo em pautas como o arcabouço e a reforma tributária. O que muda com a entrada no Fufuca na Esplanada?

A partir da entrada do Fufuca, a gente passa a ter uma articulação com o Ministério do Esporte. O conjunto dos deputados pode ter uma maior confiança de colaboração, de colocar emendas e de ajudar em projetos esportivos que possam replicar nas suas bases eleitorais, em Estados e municípios. Quando a gente olha para o Ministério do Esporte e vê uma área que pode ajudar no desenvolvimento de política pública, dá mais segurança para o parlamentar quando tem um outro parlamentar (no comando da pasta), porque sabe que ele vai tentar respeitar a emenda, vai concordar com aquele projeto que já foi discutido previamente com prefeitos e com governadores.

André Fufuca, novo ministro dos Esportes; escolha marca entrada do PP no governo Foto: Wilton Júnior/Estadão - 03/10/23

No primeiro semestre, houve muita reclamação na Câmara sobre a demora do governo em liberar emendas. Esse cenário se mantém?

A gente nota que ainda tem muita reclamação de parlamentares, mas principalmente dependendo de determinados ministérios que conseguiram ou não fazer o empenho e pagar as emendas obrigatórias. Faz parte da minha obrigação dar suporte a esses parlamentares para eles conseguirem ter suas emendas obrigatórias pagas.

O PP negocia com o governo a presidência da Caixa, mas nesta semana o presidente Lula disse que não está disposto a fazer mudanças no banco público agora. Essa declaração incomodou o partido? Foi descumprimento de acordo?

As negociações da Caixa Econômica Federal estão sendo conduzidas pelo presidente Arthur Lira. Ele é quem está fazendo esses apontamentos. A liderança não está participando diretamente.

A bancada defende o aumento do valor do fundo eleitoral para 2024?

Não tocamos nesse assunto ainda. Mas, certamente, o modelo que está colocado, de financiamento público, leva a uma necessidade de investimento. A gente vai para uma eleição municipal, que é extremamente complexa. Eu não acredito nesse modelo, mas é o modelo que está posto, que o País escolheu. Vai precisar de recurso, não adianta tapar o sol com a peneira. Não dá para fazer campanha se não tiver investimento.

A correção pela inflação é o mínimo para o fundo eleitoral?

Eu acho que a correção pela inflação é o mínimo de uma série de coisas, para a tabela SUS, para a atualização do salário mínimo, para as atualizações salariais, para os equilíbrios contratuais. Isso serve também para a atualização do fundo eleitoral. A gente não pode deixar as coisas ficarem defasadas.

Após a entrada do Fufuca no governo, o PP aprovou diretrizes conservadoras. Foi um contraponto do Ciro Nogueira?

Alguma das diretrizes do PP surpreendeu? São diretrizes partidárias, todo mundo que vota no PP sabe no que está votando. Nós temos diretrizes diferentes das do Partido dos Trabalhadores, diferentes das do PL. O presidente Ciro Nogueira, com essas diretrizes, quer marcar posição? Claro, acredito que sim, mas não contra o governo. Está clara a posição do presidente Ciro, está clara a posição do presidente Arthur, está clara a posição da bancada.

Tem clima na Câmara para aprovação das medidas propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação federal?

O partido tem um posicionamento claro contra o aumento de carga tributária. Não trabalhando com isso e olhando a necessidade do governo de aumentar a arrecadação, a gente precisa encontrar mecanismos para ajudar o País neste momento. O Brasil vive hoje um cenário de estabilidade financeira, com a queda da taxa de juros, a gente tem uma estabilidade no dólar. Ajudar o governo para que não tenha déficit mantém a estabilidade econômica.

Qual a avaliação sobre os projetos que o governo enviou?

O que o governo está propondo na questão do JCP (Juros sobre Capital Próprio), fundos (exclusivos e offshore) são mecanismos que não aumentam a carga tributária, mas mudam a configuração de arrecadação. A questão da subvenção do ICMS, o que é custeio, o que é investimento, são maneiras que o governo está olhando de que forma pode ampliar sua arrecadação. A gente já começou a discutir esses temas na bancada, vamos discutir o impacto de cada um deles.

Então, tem espaço para esses projetos avançarem?

O mercado precisa ter um entendimento de que vai ser preciso reorganizar o conjunto de políticas. JCP precisa ser discutido, é preciso avaliar o que é feito no mundo. Então, acho que tem espaço, sim, para a discussão de todas essas medidas. Tem ambiente para aprovar todas? Não sei. Mas tem ambiente, sim, para ampliar a arrecadação tributária de forma que não gere desemprego.

Há resistência a algum projeto específico?

Eu acho que tem uma dificuldade maior nas regras do ICMS. Tem que deixar um regramento claro, vai precisar de uma discussão um pouco mais madura. É um País que precisa de geração de emprego e renda. E precisa entender até onde a subvenção de investimento e até onde é de custeio. E entender se a redução desse instrumento de subvenção de ICMS pode, de alguma maneira, desestimular o investimento no País.

A discussão sobre a tributação dos fundos offshore e exclusivos já está mais pacificada na Câmara?

Eu acho que está mais pacificada, mas também tem que fazer um entendimento. Tem uma discussão, mas há um amadurecimento.

E sobre JCP?

Não tenho dúvida de que a gente precisa fazer uma mudança no JCP. O nível de mudança está sendo discutido.

Pode haver pressão do Congresso ano que vem para mudar a meta fiscal caso haja possibilidade de contingenciamento de emendas para zerar o déficit?

O Congresso é colaborativo. Tudo pode acontecer, desde que bem dialogado e com um bom entendimento. Eu também sou um dos que acham que a gente deveria trabalhar com déficit zero, mas é preciso entender qual é a configuração do País, o que a gente vive no momento. Muitas pessoas falam que o Brasil está crescendo muito em cima do gasto público, mas o gasto público também é força motriz de desenvolvimento. Precisamos de um País que gere emprego e renda.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad; governo trabalha com a meta de déficit zero para 2024 Foto: Andres Kudacki/AP - 19/09/2023

É possível, na sua visão, atingir déficit zero nas contas públicas ano que vem?

O Ministério da Fazenda persistir no déficit zero é uma sinalização para o mercado de responsabilidade fiscal. No mercado, muitos avaliam de forma positiva, outros, de forma negativa. Quem não quer ter um aumento de tributos ou a redução de sua subvenção, julga que é errôneo, preferia que tivesse déficit. Do ponto de vista do Congresso, é olhar o cenário e tratar isso com responsabilidade.

No cenário de hoje, o governo tem condição de zerar o déficit em 2024?

Acho que o governo vai precisar se dedicar bastante para atingir essa meta, Não é uma meta fácil, mas é possível.

Como a bancada reagiu aos vetos do governo aos projetos do Carf e do arcabouço?

Acho que o governo vai ter dificuldade de manter os vetos. A Casa negociou bastante, foi solícita. Mas as discussões serão reabertas. Vamos ouvir o governo, que vai se posicionar, vai falar com as bancadas, fazer suas colocações. A gente não vai se negar a discutir.

O governo foi ao STF para mudar o pagamento dos precatórios e reverter o que foi aprovado na Câmara e no Senado com a PEC dos precatórios, em 2021. O Congresso vai reagir de alguma forma?

A gente foi instado a resolver uma questão pontual (na PEC dos precatórios). Mas não vejo nenhum problema em o governo judicializar suas ações. Eu sou contra a judicialização do que é aprovado em legislação aqui na Câmara. Mas aquilo (os precatórios) foi um caso específico, em um momento específico. Votamos de forma rápida para poder ajeitar aquilo. Essa discussão de precatórios merece até mais profundidade. Acho que o governo, além de ir ao STF, deveria vir ao Congresso discutir, e a gente reorganizar o marco legal de precatórios. Mas não vejo problema nenhum em recorrer ao STF