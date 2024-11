Doze militares indiciados pela PF estão na ativa e recebem, somados, mais de R$ 173 mil mensais

Os tenentes-coronéis são Guilherme Marques Almeida, Hélio Ferreira Lima, Mauro Cid, Rafael Martins De Oliveira, Ronald Ferreira De Araujo Junior e Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros. Já o subtenente é Giancarlo Gomes Rodrigues.

Segundo dados do Portal da Transparência, somados, os vencimentos mensais desses doze militares soma R$ 173.288,86. O maior salário é do general Rodrigues, que recebe R$ 24.073,62 e o menor é do subtenente Gomes, que recebe R$ 9.510,65.

Um dos militares, coronel Bastos, é adido militar em Tel Aviv, Israel. Por atuar fora do País, recebe US$ 7.166,62 (mais de R$ 41,5 mil em conversão direta na cotação atual). Ele é o militar condecorado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro do ano passado por sua atuação considerada decisiva na missão de repatriação de brasileiros de Israel por conta da guerra contra o grupo terrorista Hamas.