Dr. Hiran, do PP, é eleito senador pelo Roraima

Dr. Hiran, do PP, foi eleito senador pelo Roraima neste domingo (2). Com 100% das urnas apuradas, o candidato recebeu 118.760 votos, o que representa 46,43% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Romero Jucá, com 91.431 votos. Em 2022, no entanto, Roraima elege somente para uma vaga no Senado Federal.

ESPECIAL DOMINGO ELEIÇÕES - SENADORES - 25/5/2022 - Hiran Goncalves, candidato ao Senado por Roraima pelo PP. Foto: Paulo Sergio / Agencia Camara

Votos dos candidatos ao Senado no Roraima