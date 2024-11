Drone caiu perto da Câmara e há suspeita de que homem que morreu esteve no Congresso, diz deputado

BRASÍLIA - O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que presidiu a sessão do plenário da Câmara nesta quarta-feira, 13, afirmou que um drone caiu nas proximidades da Casa em meio a explosões que ocorreram na Praça dos Três Poderes.

O parlamentar também disse que há uma suspeita de que o dono de um carro que explodiu no estacionamento da Câmara e o homem encontrado morto em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) sejam a mesma pessoa.

Sequência de explosões na Praça dos Três Poderes fez o local ser isolado Foto: Wilton Junior/Estadão

Segundo ele, há suspeita de que o indivíduo tenha circulado pelas dependências do Congresso, mas essa informação ainda não foi confirmada pelo Departamento de Polícia Legislativa (Depol). "Eles (integrantes da segurança da Câmara) estão buscando essa informação, estão procurando saber se essa suspeita é ou não real. Eles estão checando as entradas das pessoas, imagens", disse Sóstenes. "Eles estão para confirmar ou não essa informação."

A sessão no plenário da Câmara foi suspensa, e o Congresso está sendo evacuado. “Lógico que a segurança vai fazer todos os procedimentos. Não sei se já chegou o esquadrão antibomba, que vai fazer um trabalho em conjunto com a segurança, com os policiais legislativos, e com certeza eles vão fazer toda a averiguação necessária, varredura”, afirmou Sóstenes. “Em especial, ficando confirmado que essa pessoa esteve aqui, o que é uma suspeita”, emendou.

Sóstenes disse que a segurança da Câmara o informou sobre o ocorrido. “O que foi dito pela segurança é de que estourou um carro no pátio do Anexo IV, uma pessoa se explodiu, que veio a óbito próximo ao STF, e caiu um drone nas imediações da Câmara, que não sabe o quê que tem esse drone, de onde era, se foi abatido. Eles ainda não têm essa informação precisa”, declarou.

“Esses foram os três episódios graves que aconteceram, e eles estão investigando tudo, e quando eu tiver todas as informações, se teve entrada da pessoa, porque eles ainda já têm a identidade do dono do carro, mas não sabem se o dono do carro é a mesma pessoa que se explodiu. Eles ainda não têm essa informação. Aparentemente é, mas não está confirmada essa informação”, emendou o deputado.