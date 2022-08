É preciso preservar as regras do jogo ao mexer na Constituição; leia análise

A teoria institucional de Douglass North rompeu com o determinismo de que o desenvolvimento econômico dos países seria tributário apenas de suas riquezas materiais ou do avanço tecnológico dos meios de produção. Na visão do economista norte-americano, laureado com o Nobel ainda em 1993, um país seria desenvolvido apenas quando sua matriz institucional – as chamadas “regras do jogo” - favorecesse o aumento da previsibilidade e a redução das incertezas, permitindo que a segurança jurídica seja preservada para o florescimento da empresa capitalista.

A reportagem sobre o excessivo emendamento da Constituição de 1988, assinada por Daniel Weterman, reforça o padrão problemático de nosso ordenamento jurídico, indo de encontro a essa estabilidade. Tal característica está ligada tanto à gênese da Carta como à forma com que seus dispositivos estão sendo utilizados ao longo do tempo.

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), durante sessão de promulgação da Emenda Constitucional n° 114 de 2021, proveniente da PEC dos Precatórios. Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O nascimento de nossa Lei Maior, ainda na Assembleia Nacional de 1987, foi um processo amplo, aberto e democrático, mas, exatamente por isso, sujeito a visões de mundo completamente distintas e multifacetadas. Dessa maneira, foi inevitável que se convertesse em um código extremamente minucioso e, por vezes, até mesmo contraditório em suas dezenas de artigos

Além disso, como é praxe em textos constitucionais que nascem depois de longos períodos autoritários, a chamada “Constituição Cidadã” nasceu demasiadamente longa e tendente a positivar o maior número de dispositivos, evitando que a omissão de determinados direitos e garantias possa levar ao precoce retorno de uma longa noite de fechamento das instituições políticas.

Com tal formato, nossa Magna Carta tornou-se alvo de mais de uma centena de emendas em apenas trinta e quatro anos – quantidade superior a onze estados democráticos, de europeus a latino-americanos – e esse ritmo ganhou tração ainda mais forte nos anos recentes, em grande medida por um trâmite facilitado, seja por legítimas necessidades como as do combate à pandemia, seja por motivações mais escusas, ligadas ao chamado “orçamento secreto”.

De toda maneira, o risco da banalização excessiva do processo de emendas constitucionais pode gerar um perigoso recado de que, por estas terras, o casuísmo é mais frequente que a segurança dos contratos, afastando os investidores e dificultando, ainda mais, nosso caminho acidentado rumo ao desenvolvimento econômico e social, como apregoava o velho North. Afinal, não há como sair da crise atual sem mostrarmos o mínimo comprometimento com nossas próprias regras do jogo.

Cientista Político e Professor do Insper