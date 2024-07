Eduardo Bolsonaro critica Danilo Campetti e expõe racha entre bolsonaristas em disputa por Rio Preto

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) criticou nesta quinta-feira, 4, o deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), expondo a disputa pelo voto conservador em São José do Rio Preto, no interior do Estado. Os partidos dos parlamentares caminham para apoiar nomes diferentes na corrida pela prefeitura da cidade.

Enquanto o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, lançou o coronel Fábio Cândido como pré-candidato, o Republicanos, do governador Tarcísio de Freitas, apoia o pré-candidato do MDB, deputado estadual Itamar Borges. A proximidade entre Campetti e Borges motivou as críticas de Eduardo Bolsonaro ao recém-empossado parlamentar.

EDU1 - NACIONAL - 3/2/2022 - EDUARDO BOLSONARO - Plenário – Sessão Deliberativa - Discussão e votação de propostas. Dep. Eduardo Bolsonaro PSL-SP. FOTO Nilson Bastian/Câmara dos Deputados Foto: Nilson Bastian/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE Campetti assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no fim de junho, após articulação de Tarcísio. Para acomodar Campetti, o deputado estadual Rui Alves (Republicanos) foi nomeado secretário municipal do Turismo da capital paulista, abrindo espaço na Alesp para o aliado do governador. Desde a posse, Campetti tem sido apontado como a nova força bolsonarista de Rio Preto, o que desagrada Eduardo. “O ‘líder bolsonarista de Rio Preto’ tem assim se autointitulado porque ele quer direcionar o voto bolsonarista de Rio Preto para outro candidato que não o coronel Fábio, apoiado por mim e que está no PL, escreveu o filho do ex-presidente no Instagram.

Montagem com stories de Eduardo Bolsonaro e Danilo Campetti no Instragram. Foto: Foto: @bolsonarosp via Instatram e @apfcampetti via Instragram

Horas depois da crítica, Campetti respondeu a Eduardo Bolsonaro, afirmando que respeita o deputado federal e que o apoiou em eleições passadas. “Não me manifestei sobre a eleição em Rio Preto, estou focado na Alesp pensando no Estado de São Paulo”, escreveu.

Apesar de o Republicanos ter anunciado apoio a Borges, Campetti não se manifestou publicamente sobre quem apoiará na disputa. Nos bastidores, há especulações de que Campetti apoie o emedebista devido à boa relação entre eles. Borges esteve presente na posse de Campetti. Além disso, a coronel Helena Reis (Republicanos) já declarou apoio ao candidato do MDB.

As críticas de Eduardo Bolsonaro foram interpretadas por vereadores de Rio Preto como uma pressão para que Campetti se mantenha neutro na disputa. Por outro lado, há um movimento dentro do próprio PL para que o coronel Fábio desista da candidatura, consolidando Itamar Borges como o nome do bolsonarismo na cidade.