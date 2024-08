Eduardo Bolsonaro critica Nunes por apoio a Joice Hasselmann

“É inacreditável como Nunes cava a própria sepultura ao apoiar a maior traidora do bolsonarismo. Ele tem o apoio do PL, mas falha nos acenos, nessa tentativa de se posicionar ao centro. É nesse vácuo que Pablo Marçal (PRTB) tem crescido, por se alinhar com o eleitorado fiel aos nossos valores”, declarou Eduardo Bolsonaro.

Nunes foi visto em um vídeo publicado na terça-feira, no qual chamava Hasselmann de “nossa candidata a vereadora”.