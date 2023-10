Eduardo Leite dá dicas culturais: a canção que fala de esperança e a história de uma família coreana

Para o que usualmente se costuma chamar de livro de cabeceira, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite tem outra definição: livro que vai na mochila. A publicação que ele carrega ultimamente e a música com mensagens de esperança estão entre as dicas que o político gaúcho dá na série Para Ler, Ouvir e Pensar.

Um filme

Leite escolhe uma produção cinematográfica para quem aprecia a chamada sétima arte. “Minari, em busca da felicidade”, lançado em 2020, é a indicação do governador. O filme conta a história de uma família coreana que vai arriscar uma nova vida numa pequena cidade nos Estados Unidos. A produção retrata a vida dessa imigrantes que rumaram para os EUA na década de 80. “Super simples, bonito”, resume Leite.

Uma música

Uma mensagem de esperança é o que vem na letra da canção que Leite recomenda:

“Quando você pensa

Que está tudo errado e negativo

E que ainda vai piorar, piorar

Pra todo mundo a vida é difícil

Todos fazem seu sacrifício

Pra melhorar, melhorar”

Um livro

Eduardo Leite diz que leva na mochila o livro “Por que as nações fracassam: As origens do poder, da prosperidade e da pobreza”. A obra de Daron Acemoglu e James A. Robinson serve de lição para quem vive da política brasileira. Como diz a sinopse da publicação, os autores defendem a tese de que “a probabilidade de os países desenvolverem boas instituições é maior quando contam com um sistema político pluralista e aberto, com disputa de cargos, eleitorado amplo e espaço para a emergência de novos líderes”.

Ficha técnica:

Um livro: “Por que as nações fracassam: As origens do poder, da prosperidade e da pobreza”, Daron Acemoglu, James A. Robinson

Uma música: “Para melhorar”, Marisa Monte

Um filme: “Minari - Em busca da Felicidade”