Eduardo Leite diz ser ‘natural’ discussão de apoio a Tebet e afirma estar focado no RS

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB-RS) defendeu nesta terça-feira, 24, que é “natural” a escolha da senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata dos partidos da terceira via - PSDB, MDB e Cidadania - após o ex-governador paulista João Doria (PSDB-SP) desistir da disputa presidencial.

O tucano disse também que seus “olhares e sua atenção estão no RS”, o que reforça os rumores de que ele pode concorrer novamente ao governo gaúcho. Leite é cogitado como pré-candidato do PSDB à Presidência por uma ala que quer que o partido tenha nome próprio na corrida pelo Planalto.

Meus olhares e minha atenção estão no RS. A condução do processo nacional está a cargo de nossos dirigentes partidários que, confio, saberão construir unidade no PSDB e outras agremiações. Terão minha parceria para isso, mas não articulo e nem participo das articulações nacionais — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 24, 2022

“A condução do processo nacional está a cargo de nossos dirigentes partidários que, confio, saberão construir unidade no PSDB e outras agremiações. Terão minha parceria para isso, mas não articulo e nem participo das articulações nacionais”, afirmou Leite em publicação no Twitter nesta terça.

Apesar de defender Tebet como natural, o ex-governador considera que a escolha por ela não é automática e deve ser melhor debatida.

“Vejo e entendo como natural que se encaminhe a discussão de apoio a Simone. Mas o PSDB precisa aprofundar a discussão com o MDB sobre o projeto para o País e como se dará essa construção. Confio que chegaremos a um denominador comum”, ponderou.

A desistência de Doria não aplacou as divisões internas no tucanato. Um setor capitaneado por nomes como o deputado federal Aécio Neves (MG) vai defender na próxima reunião da Executiva que o PSDB tenha candidato próprio para o pleito. Para ganhar tempo de demover esta ala, a alta cúpula da legenda adiou o encontro, que aconteceria hoje, para 2 de junho.