Eduardo Leite será o novo presidente do PSDB a partir de 2023

BRASÍLIA - O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, será o novo presidente do PSDB a partir de fevereiro de 2023. A informação foi confirmada pela legenda e por Leite nas redes sociais. O tucano é uma das principais apostas nacionais da sigla. O gaúcho vai viajar para Brasília na próxima semana e vai ajustar com o atual presidente do PSDB, Bruno Araújo, a passagem do comando.

O governo eleito disse ao Estadão que neste final de ano está concentrado em fazer a preparações para sua gestão no Rio Grande do Sul e que, por isso, só será oficializado no cargo partidário no ano que vem. “Nesse momento estou focado na montagem do governo”, declarou.

Leia também Governadores aliados de Bolsonaro já buscam diálogo com Lula

Presidente do PSDB, Bruno Araujo confirmou mudança no comando da sigla Foto: Dida Sampaio/Estadãi - 2/12/2020

Como mostrou o Estadão no início do mês, a expectativa é de que Leite esteja na linha de frente das negociações com outros partidos para discutir uma eventual fusão ou a ampliação da federação do PSDB com o Cidadania, e represente os tucanos caso se consolide um novo bloco com o Podemos e o MDB.

Leite ensaiou concorrer à Presidência pelo PSDB neste ano e até renunciou ao governo do Estado para isso, mas desistiu após um cenário de disputas internas dentro do PSDB e de outros partidos que queriam ser alternativas a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Fora do cargo, mas com o aliado Ranolfo Vieira (PSDB) no comando da máquina estadual, Leite venceu o bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno e vai voltar a comandar o Palácio do Piratini a partir de 2023.

Desde a eleição de 2018, os tucanos acumulam uma série de reveses. O partido costumava polarizar as eleições nacionais com o PT desde 1994, mas perdeu lugar para o bolsonarismo. Na disputa de 2022, o PSDB deixou de eleger o governador de São Paulo pela primeira vez em 28 anos e ficou com uma bancada diminuta na Câmara, com apenas 13 deputados. Além de Leite, o PSDB também venceu a eleição em Pernambuco, com Raquel Lyra, e no Mato Grosso do Sul, com Eduardo Riedel.

Publicidade

No dia 2 de fevereiro do próximo ano, quinta-feira, com a posse do novo Congresso, iniciaremos os trabalhos da nova Executiva Nacional do PSDB. A presidência do partido será transmitida ao governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. (+) — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) November 30, 2022

Neste sentido, atendendo ao chamado feito por lideranças do meu partido, manifestei minha disposição de liderar o PSDB a partir de fev/23, em condição e formato que não prejudiquem a atuação que os gaúchos esperam de mim como seu governador - o que é absoluta prioridade. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 30, 2022