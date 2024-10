Paes diz que pretende distribuir Ozempic na rede pública de saúde: ‘Rio não vai mais ter gordinho’

“Tomei muito Ozempic, aquele remedinho que está abaixando o peso de todo mundo. Ele vai ter a patente aberta no ano que vem, vai poder ter o genérico e vou colocar na rede pública toda”, afirmou Paes, que mencionou ter perdido 30 kg com o uso do medicamento.

“O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho, todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas da família”, acrescentou.