Eduardo representa Bolsonaro na Paulista e chama Lula de ‘bêbado’; Tarcísio defende ‘família’

Principal representante do presidente Jair Bolsonaro nos atos do 7 de Setembro em São Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atacou o principal adversário de seu pai na disputa pelo Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e disse que o País não pode eleger “um bêbado”. Lula lidera as intenções de voto a pouco menos de um mês para as eleições, com Bolsonaro em segundo.

Eduardo discursou em um carro de som na Avenida Paulista, principal palco das manifestações, após o pronunciamento de vários aliados do presidente, que comandava um ato no Rio de Janeiro. Eduardo disse acreditar na vitória do pai, exaltou os manifestantes e fez ataques à esquerda. “A gente não vai botar um bêbado para nos comandar de novo”, disse. Uma transmissão prevista para a fala de Bolsonaro não aconteceu.

Palco de um dos momentos mais tensos do mandato de Bolsonaro, quando afirmou que não cumpriria ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), no ano passado, a Avenida Paulista virou coadjuvante nos atos liderados pelo chefe de Estado este ano pelo 7 de Setembro. Há um ano, na mesma avenida, o presidente disse que “só Deus” o tira de Brasília.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro acena para apoiadores e discursa no ato pelo 7 de Setembro na Avenida Paulista Foto: Marcelo Chello/Estadão - 07/09/2022

Aliados do presidente, como os candidatos ao governo do Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ao Senado Marcos Pontes (PL) discursaram em carros de som para um público que enfrentou frio e chuva. A Polícia Militar não havia informado o número de participantes.

Tarcísio mencionou os 200 anos da independência do Brasil e fez acenos aos manifestantes presentes. Ambos fizerem falas breves pedindo aos apoiadores que “votem com consciência”. O candidato ao governo do Estado mencionou os 200 anos da independência em seu discurso. “Independência não é simplesmente uma palavra. É uma questão de atitude”, afirmou Tarcísio.

“Eu tenho orgulho de ter visto o que aconteceu no Brasil nos últimos anos e ver como conseguimos superar crises”, disse eles, antes de elogiar Bolsonaro. “Um presidente leal ao seu povo, que trouxe de volta os lemas da família.”

Pontes discursou na sequência também em tom de campanha eleitoral. “Vamos declarar a independência do Brasil novamente no dia 2 de outubro para ficar independente de tanta ladroagem, de tudo que a gente viu lá atrás”, afirmou Pontes.

O astronauta disse que já colocou “a vida (em risco) muitas vezes pelo Brasil”, pregou contra a chamada “ideologia de gênero” nas escolas e pediu voto contra o PT. “Precisamos de um exército e esse exército é montado por vocês”, afirmou.

Carla Zambelli (PL) discursou afirmando que amanhã peticionará à Corte Internacional de Direitos Humanos em desfavor dos ministros do STF. “O poder emana de vocês e é com vocês que iremos colocar o Brasil nos trilhos”, afirmou sem dar mais detalhes. Ela estava ao lado de Tomé Abduch, candidato a deputado estadual pelo Republicanos.

A maioria dos cartazes empunhados por manifestantes trazia recados ao STF, pedindo a saída do ministro Alexandre de Moraes, repúdio ao comunismo no Brasil e ao candidato do PT. Poucos manifestantes pediam a intervenção das Forças Armadas.

Enfrentando chuva e frio, os apoiadores de Bolsonaro chegaram ao local vestidos de verde e amarelo e enrolados em bandeiras do Brasil, em apoio à reeleição. Eles entoavam gritos de “Deus, pátria e família” e “o Supremo é o povo”.

A concentração começou pela manhã com a maioria dos participantes se aglomerando em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo), diante de um trio elétrico com músicas famosas, cantando “vapo vapo do Capitão” e “voto no Bolsonaro porque não sou otário”. A maior parte dos manifestantes, contudo, chegou à tarde.

Um helicóptero da Polícia Militar que sobrevoava a Paulista foi recebido com aplausos por manifestantes. Ao lado do Masp, policiais aposentados da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. Os “boinas pretas” posavam próximos de um modelo antigo de viatura do batalhão com apoiadores de Bolsonaro.

Um pouco distante do centro da manifestação, foram enchidos dois balões de Bolsonaro. Em um deles, o presidente posa com a faixa presidencial e, no outro, sobre um cavalo.

Desfile

Por causa da data e da reinauguração do Museu do Ipiranga, o desfile que celebrou o bicentenário da Independência em São Paulo foi realizado na Avenida Dom Pedro I, no Ipiranga, em frente ao Parque da Independência, zona sul da cidade.

O público se queixou na falta de visibilidade por causa dos guarda-chuvas e de arquibancadas, o que atrapalhou assistir ao desfile. Pela manhã, a reportagem não havia testemunhado manifestações em referência a Bolsonaro. /JOÃO SCHELLER, ISABELLA ALONSO PANHO, GUSTAVO QUEIROZ, ISADORA DUARTE, MATHEUS SOUZA E GONÇALO JUNIOR





