Efetivo da Força Nacional continua em Brasília até a posse de deputados e senadores, diz Padilha

BRASÍLIA - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), afirmou nesta sexta-feira, 27, que os agentes da Força Nacional responsáveis pela proteção dos prédios públicos de Brasília permanecerão na capital federal até a posse de deputados e senadores no próximo dia 1º. As tropas formadas por policiais militares cedidos por outros Estados estão em atividade no Distrito Federal desde o dia 8 janeiro, quando ocorreram os atentados golpistas aos prédios das sedes dos Três Poderes.

“Esse efetivo da Força Nacional e Segurança continua aqui em Brasília pelo menos até o momento da posse dos deputados e senadores e a retomada do ano do Judiciário, na próxima semana, depois vai sendo reduzido esse efetivo, caso não tenha outra necessidade, como é feito em qualquer situação em que ela (Força Nacional) é necessária”, afirmou Padilha.

O presidente Lula e o ministro Padilha na reunião com governadores Foto: Wilton Junior / Estadão

Na última segunda-feira, 23, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), editou uma portaria prorrogando o uso da Força Nacional até o dia 4 de fevereiro - ou seja, três dias após a posse dos parlamentares no Congresso. O uso do efetivo já havia sido prorrogado no dia 19 deste mês.

Ao estender pela segunda vez a presença dos oficiais no Distrito Federal, Dino argumentou ser necessário “auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília, em caráter episódico e planejado, no período de 20 de janeiro a 4 de fevereiro de 2023″.

Esquema de segurança reforçado em Brasília após os atos de 8 de janeiro Foto: WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Na reunião entre os membros do governo federal e os governadores nesta sexta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu aos Estados por terem cedido agentes da Polícia Militar de cada federação para integrar a Força Nacional. Houve ainda um agradecimento especial ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), por ter enviado ineditamente tropas para ajudar na normalização da segurança pública no DF.

Os grandes eventos em Brasília, como a posse dos parlamentares no Congresso, ainda são vistos com preocupação pela equipes de inteligência. Em dezembro do ano passado, a cidade foi alvo de atentados terroristas organizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em resposta à diplomação de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ninguém foi preso naqueles atos. Os extremistas voltaram a Brasília após a posse e ocuparam prédios públicos no dia 8 de janeiro. Mais de 1.300 foram detidos.