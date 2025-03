Eleição da Alesp tem deputado sem dente, indireta a Tarcísio, Suplicy sem gravata e união PT-PL

A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) transcorreu sem surpresas: com votos do PT ao PL, André do Prado (PL) foi reeleito com folga para comandar a Casa no biênio 2025-2027. O clima da votação foi de descontração. Deputados chegavam ao plenário por volta das 14h30 já comentando que “estava tudo encaminhado”.

Diferente de outras ocasiões, nas quais parlamentares do PT e PL protagonizaram bate-bocas, desta vez o ambiente foi amigável, com deputados das duas bancadas trocando abraços e gestos de cordialidade.

PT se alia aos deputados do PL para eleger André do Prado na Alesp Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Poucos momentos fugiram do script. Um deles foi protagonizado pelo petista Eduardo Suplicy, que fez um comentário bem-humorado ao votar: “Eu me distrai um pouco e vim sem paletó e gravata, mas o meu líder Paulo Fiorilo me emprestou paletó e gravata, então, aqui estou”. O ex-senador seguiu a bancada de seu partido e votou no representante do partido de Jair Bolsonaro. Outro momento inusitado foi quando o dente do deputado Barros Munhoz, escolhido 2º secretário da Mesa Diretora, caiu enquanto ele discursava. Deputados presentes relataram que alguns colegas tentaram ajudá-lo a encontrar o dente, mas não tiveram sucesso.

Publicidade

Também chamou atenção foi a fala do deputado Gil Diniz (PL), que surpreendeu até colegas de bancada ao lançar André do Prado como nome para disputar o governo paulista.

“Hoje voto no deputado André do Prado para a presidência desta Casa e, num futuro não tão distante, para governador do estado de São Paulo”, disse Diniz.

A declaração foi interpretada por outros parlamentares como uma alfinetada em Tarcísio de Freitas, com quem Gil Diniz mantém uma relação conturbada.

A sessão ainda teve espaço para uma revelação pessoal do próprio André do Prado. O presidente reeleito da Alesp anunciou que sua esposa, Clarissa Johara do Prado, está esperando o primeiro filho do casal.