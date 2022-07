Eleição de deputado atrai número recorde de ex-governadores

BRASÍLIA — Pelo menos 14 ex-governadores querem disputar vagas de deputado federal em outubro, o que cientistas políticos analisam como um fator relevante para melhorar o debate no Congresso Nacional. Em 2018, apenas três ex-governadores foram eleitos para a Câmara, enquanto vários novatos sem conexão com a política desbancaram líderes experientes e com grande desenvoltura no processo parlamentar.

Entre os ex-chefes de Executivos estaduais que disputam vaga na Câmara estão o tucano José Serra, que foi governador de São Paulo e prefeito da capital paulista, além de três vezes candidato à Presidência. Serra se destaca no debate econômico e foi o único voto contra a PEC Kamikaze no Senado.

Leia também Garotinho anuncia que não irá concorrer ao governo do Rio

Em alguns casos, políticos optam pela Câmara para serem puxadores de votos. Em outros, protagonistas de escândalos de corrupção visam a sobrevivência política ao tentar um caminho mais fácil de voltar a ter um mandato. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O Distrito Federal é o caso mais emblemático. Nada menos do que cinco ex-governadores vão tentar uma vaga de deputado federal. Se todos forem eleitos, mais da metade da bancada do DF será formada por políticos com passagem pelo Executivo. Entre os pré-candidatos está José Roberto Arruda, ex-governador e ex-líder do governo Fernando Henrique Cardoso. Após ser convencido pelo PL e visitar o presidente Jair Bolsonaro, Arruda bateu ontem o martelo de que esse seria o caminho mais fácil para voltar à política, após ser condenado por corrupção.

Outros dois pré-candidatos no DF, além de terem sido governadores, têm experiência como ministros: Agnelo Queiroz (PT), do Esporte, e Cristovam Buarque (Cidadania), da Educação. Estão ainda na disputa Rodrigo Rollemberg (PSB) e Rogério Rosso (Progressistas).

Em alguns casos, políticos optam pela Câmara para serem puxadores de votos. Em outros, protagonistas de escândalos de corrupção visam a sobrevivência política ao tentar um caminho mais fácil de voltar a ter um mandato.

Os ex-governadores Germano Rigotto (MDB-RS), Garibaldi Alves Filho (MDB-RN), Roseana Sarney (MDB-MA), Wilson Martins (PT-PI), Mendonça Filho (União-PE), Beto Richa (PSDB-PR) e Anthony Garotinho (União-RJ) são outros exemplos de políticos que podem disputar uma vaga na Câmara. Hoje, apenas Aécio Neves (PSDB-MG), Benedita da Silva (PT-RJ) e Alcides Rodrigues (Patriota-GO) são ex-governadores que exercem mandato de deputado.

No diagnóstico do professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) Marcelo Weick, a chegada de ex-governadores à Câmara “pode vir a alterar a dinâmica” da Casa e impactar a sucessão de Arthur Lira (Progressistas-AL) na presidência. “Pode contribuir para uma nova morfologia na disputa da Mesa Diretora e na relação entre os principais expoentes do Congresso”, observou Weick.

Para o cientista político e professor do Insper Leandro Consentino, “a consequência política disso é que qualifica o debate, mais do que figuras que se elegeram sem saber o que era a política”. “Eles governaram, sabem construir laços, fazer a boa política mais do que um neófito. Claro que também são escolados em outra parte, na má política”, disse.

Ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB) admitiu que escolheu buscar um mandato de deputado porque teria mais chances de ser eleito. Ele foi preso três vezes, o que o tornaria numa eleição majoritária alvo de ataques. “Sair para deputado federal era o mais apropriado no momento. Mano a mano vem muita maldade. Eu até encaro, não tenho receio, mas não queria submeter a minha família a isso, relembrando o sofrimento”, afirmou Richa.

Outra razão que explica a escolha de ex-governadores é a estratégia dos partidos em formarem grandes bancadas na Câmara. Como a eleição para deputado federal é proporcional, vale a soma dos votos recebidos pelo partido. É o tamanho da bancada eleita que define a parte dos fundos eleitoral e partidário a que o partido tem direito, além do tempo de TV no horário eleitoral.

Pensando nisso, o MDB escalou Garibaldi Alves Filho, Roseana Sarney e Germano Rigotto para disputarem vagas de deputados em seus Estados. Os três políticos foram malsucedidos nas últimas tentativas de voltar ao Executivo estadual ou ao Senado, mas são conhecidos do eleitor local e considerados bons cabos eleitorais para a Câmara.

As pesquisas apontam que, em geral, as pessoas escolhem o deputado federal pelo nome, e não pela filiação partidária.

Novos caminhos: Políticos experientes buscam o Legislativo

Distrito Federal

José Roberto Arruda (PL)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

Rogério Rosso

(Progressistas)

Agnelo Queiroz (PT)

Cristovam Buarque (Cidadania)

Minas Gerais

Fernando Pimentel (PT)

Paraná

Beto Richa (PSDB)

Rio Grande do Sul

Germano Rigotto (MDB)

Rio Grande do Norte

Garibaldi Alves Filho (MDB)

Maranhão

Roseana Sarney (MDB)

Piauí

Wilson Martins (PT)

São Paulo

José Serra (PSDB)

Pernambuco

Mendonça Filho (União Brasil)

Rio de Janeiro

Anthony Garotinho (União Brasil)