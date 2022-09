Eleição na Mesa debate corrida eleitoral e Lei Rouanet com atriz Denise Fraga; assista

A atriz e escritora Denise Fraga foi a convidada especial do podcast Eleição na Mesa desta segunda-feira, 26, transmitido nas redes sociais do Estadão e da Rádio Eldorado. Questionada sobre os ataques à Lei Rouanet nos últimos anos, Denise se disse “ultrajada” por vir observando um desmonte da legislação de incentivo à cultura no Brasil. Ela conversou ao vivo com os comentaristas Eliane Cantanhêde e Felipe Moura Brasil e com a apresentadora Beatriz Bulla. O ‘Eleição na Mesa’ vai ao ar todas as segundas-feiras às 11h.

“Eu viajo o Brasil com espetáculos há quinze anos. Eu não faria isso sem leis de incentivo à cultura”, disse Denise. “E eu gosto de me reunir com empresários, captar recursos, gosto que vejam o meu brilho no olho falando sobre os espetáculos. (...) Eu me sinto ultrajada com o que aconteceu”, afirmou, citando o abandono de grupos de teatro pequenos e médios em várias capitais do Brasil e o fato de o Ministério da Cultura ter sido reduzido a apenas uma secretaria federal desde o começo do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Denise também ressaltou que não é partidária de nenhum projeto específico e que, em conversas com amigos, tem apoiado aqueles que pretendem votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), entre outros. No entanto, diante do cenário atual de ataques pessoais à classe artística, ela passou a defender que a eleição seja definida no primeiro turno.

“Companhias que há anos levam muita gente ao teatro e são abandonadas, de repente, dependendo de um governo ou de um chefe de companhia [teatral] (...) Meu tio-avô fala às vezes sobre ‘artistas que mamam na Lei Rouanet’. Eu falo ‘pesquisa, tio’.”, relatou Denise Fraga.

Nesta edição do ‘Eleição na Mesa’, que chegou ao décimo podcast, Eliane e Moura Brasil também comentaram o manifesto feito por Ciro Gomes, o debate presidencial do último sábado, 24, e destacaram apostas sobre a corrida eleitoral nesta semana decisiva.