‘Eleição na Mesa’: esforços de Lula por frente ampla e votação no STF são apostas da semana; assista

Com o prazo de formalização de candidaturas ainda aberto, a segunda edição do vodcast ‘Eleição na Mesa’, do Estadão e da Rádio Eldorado, destacou nesta segunda-feira, 1º, as pautas da semana que devem ser decisivas para o cenário eleitoral. O programa, apresentado por Beatriz Bulla, contou com os colunistas Eliane Cantanhêde e Felipe Moura Brasil e o convidado Pablo Ortellado, professor da EACH-USP (Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo).

O vodcast pode ser acompanhado ao vivo às segundas-feiras, às 11h, nas redes sociais do Estadão e, depois, fica disponível também em áudio nas principais plataformas de podcasts.

Assista ao Eleição na Mesa #02 na íntegra:

A articulação nos últimos dias em torno da carta pela democracia foi um dos destaques de Eliane Cantanhêde, que chamou a atenção para a ausência, até o momento, de grandes nomes do agronegócio brasileiro entre os signatários. Para a colunista do Estadão, a grande adesão ao manifesto mostra o temor criado pelas ameaças do presidente Jair Bolsonaro (PL) às instituições. “O presidente Jair Bolsonaro diz que joga dentro das quatro linhas da Constituição. Mas e o que ele fala sobre o Exército nas ruas?”, questionou.

Felipe Moura Brasil observou que, com a instrumentalização política das Forças Armadas, Bolsonaro tem dado um argumento forte e mais aliados ao seu principal concorrente na corrida eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Bolsonaro, com esse discurso golpista, permitiu que Lula investisse na propaganda como democrata e atraísse apoio de todos os democratas.”

Lula e Bolsonaro em imagens de eventos das últimas semanas. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação e Clauber Cleber Caetano/PR

Convidado do programa desta segunda-feira, Pablo Ortellado analisou dados das pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias e ressaltou que o presidente ainda deve ganhar votos após a liberação de pagamentos do Auxílio Brasil, embora seja muito difícil “virar o jogo” contra Lula até outubro. “Se fosse um jogo - se não fosse o País que estivesse em jogo -, Lula seria o favorito. É muito difícil Bolsonaro virar o jogo. Mas, por outro lado, tem muito dinheiro em jogo: das campanhas e da PEC, que conseguiu contornar limitações de pagamentos.”

Para Ortellado, a sinalização do deputado André Janones (Avante) sobre possível desistência da candidatura à Presidência em apoio a Lula é pauta decisiva para o primeiro turno. Embora Janones tenha desempenho de 1 a 2 pontos porcentuais nas pesquisas, ele tem grande influência na internet e vem defendendo, desde o começo da pandemia, programas de transferência de renda mais amplos para famílias de baixa renda. O programa de governo divulgado pela chapa Lula-Alckmin, até o momento, tem menção genérica ao tema.

Eliane e Moura Brasil também destacaram que, na próxima quarta-feira, 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) deve iniciar a votação sobre a nova Lei de Improbidade. O resultado pode beneficiar muitos dos pré-candidatos que já se envolveram em escândalos de corrupção, como Anthony Garotinho e José Roberto Arruda. Após recesso, o STF e o Congresso Nacional retomam os trabalhos nesta segunda-feira, 1º.