‘Eleição na Mesa’: jornalistas debatem perigos dos atos do 7 de Setembro e novas pesquisas

Jornalistas e colunistas do Estadão discutiram os impactos das pesquisas eleitorais e o que esperar dos atos de 7 de Setembro nesta semana no podcast Eleição na Mesa, programa semanal sobre a corrida eleitoral de 2022. Além disso, os riscos do aumento da violência eleitoral e o atentado na Argentina contra a vice-presidente Cristina Kirchner foram temas do programa, que contou com a participação dos colunistas do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhêde e Felipe Moura Brasil, e da chefe da sucursal de Brasília do Estadão, Andreza Matais.

Um dos assuntos mais debatidos foi o que esperar dos atos de 7 de Setembro, que esse ano marca o bicentenário da Independência do Brasil. Todos os anos um desfile militar ocorre tradicionalmente em Brasília. Neste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal espera um público recorde e montou um esquema de segurança de proporções inéditas para evitar conflitos.

No mesmo dia do desfile na capital federal, são esperadas manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em diversas capitais do País. “As Forças Armadas estarão nesse ato de campanha de Bolsonaro, o que é um escândalo”, afirmou Eliane Cantanhêde, lembrando que os desfiles vão contar com a participação da Marinha, Aeronáutica e Exército.

Em 2021, apoiadores do presidente participaram de ato na orla da Praia de Copacabana no feriado de 7 de setembro Foto: WILTON JUNIOR / ESTADAO

Andreza Matais destacou que Bolsonaro fez para os atos do 7 de Setembro “uma convocação para o tudo ou nada” porque “precisa das ruas cheias para tentar ganhar fôlego”. No entanto, a jornalista ressalta que, se os atos se tornarem radicais, podem afastar parte do eleitorado do presidente. “Até agora, o presidente Bolsonaro não deu nenhuma sinalização para acalmar os ânimos (de sua base)”.

Para o colunista Felipe Moura Brasil, as convocações e declarações de Bolsonaro são um claro uso político do 7 de Setembro, “com a máquina pública funcionando a serviço da reeleição”.

Alvos de bolsonaristas

Grupos que convocam a militância de Bolsonaro para sair às ruas no 7 de Setembro têm adotado discursos de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e lançado dúvidas, sem provas, sobre a confiabilidade das urnas e do atual sistema eleitoral. Parte dos apoiadores do presidente, por exemplo, prega até um golpe caso o presidente perca a eleição para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O STF e o Superior Tribunal Eleitoral (TSE) devem reforçar a segurança nesta quarta-feira diante das ameaças.

O governo Bolsonaro vai gastar R$ 3,38 milhões com o desfile militar de 7 de Setembro em Brasília neste ano. A previsão do custo foi publicada no Diário Oficial da União e o serviço será prestado pela WFC-Goiás Serviços e Prestações. Além da tradicional parada militar na Esplanada dos Ministérios, estão previstos fogos de artifício na Torre de TV da capital federal. No desfile de 2019, antes da pandemia, o valor da realização do evento foi de R$ 971 mil.

Pesquisas

Em um pleito marcado pelo acirramento político, o número de pesquisas eleitorais aumentou significativamente neste ano. Segundo a Média Estadão Dados, calculada pelo agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados, Lula tem 44% das intenções de voto e Bolsonaro, 32%.

“Bolsonaro tem tempo para pensar numa margem de crescimento, mas alta rejeição”, afirmou Felipe Moura Brasil, lembrando que o atual presidente tem a maior rejeição entre os presidenciáveis e que é preciso observar como será a ascensão da candidata Simone Tebet (MDB).

Segundo Eliane Cantanhêde, a vantagem neste momento para o atual presidente está em São Paulo, Estado que reúne 34 milhões de eleitores e tem alto índice do sentimento anti-PT, principalmente nas cidades do interior. “A campanha de Bolsonaro tentou o Nordeste, mas estava dando murro em ponta de faca. Agora, investe no Sudeste”.

A colunista explica ainda que o foco da campanha de Lula nas próximas semanas deve ser justamente o Sudeste. “A subida de Tebet e Ciro reduz ao máximo a chance de Lula vencer no primeiro turno porque ele precisa ter mais de 50% dos votos válidos e esse cenário já se perdeu”.