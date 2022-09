Eleição na Mesa: Lula, voto útil e a chance de 2º turno; assista

O vodcast Eleição na Mesa desta segunda-feira, 19, analisou os principais temas que devem ser destaques nestas duas semanas que antecedem o primeiro turno das eleições 2022, que será no dia 2 de outubro. O programa, apresentado por Adriana Ferraz, contou com os colunistas Eliane Cantanhêde, Felipe Moura Brasil e Oliver Stuenkel.

O podcast pode ser acompanhado ao vivo às segundas-feiras, às 11h, nas redes sociais do Estadão e, depois, fica disponível também em áudio nas principais plataformas de podcasts.

Voto útil

Um dos temas discutidos pela equipe foi o voto útil, estratégia que tem sido adotada pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para migrar votos de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), nesta reta final de campanha para o primeiro turno.

Cantanhêde destacou que este tipo de ação, por parte da campanha petista, pode ser arriscada, já que pode tomar um certo tom de arrogância frente aos eleitores. Ao mesmo tempo, segundo a colunista, os porcentuais de Ciro e Tebet podem ser valiosos. “Na reta final de campanhas, geralmente, há uma migração forte em favor do candidato que lidera pesquisas. E os eleitores de Tebet, por exemplo, que ficam próximos da casa de 5%, não são poucos, já que Lula precisa de apenas dois pontos porcentuais para vencer no primeiro turno, segundo pesquisas.”

Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone, Soraya e D'Ávila.

Felipe Moura Brasil pontuou que, se Jair Bolsonaro (PL) se mantém como forte candidato para o segundo turno, pode impulsionar o voto útil contra ele neste primeiro turno. Em contrapartida, caso ele não cresça, pode perder impulsão para o segundo turno. Segundo ele, a parte mais otimista da campanha do Bolsonaro pensa que o candidato pode ter uma leve vantagem em um eventual segundo turno. “Mas ninguém lá dentro da campanha dele acredita que haja chance de ganhar no primeiro turno.”

Terceira via

Outro tema pincelado pelos colunistas foi a terceira via. Ou o motivo de uma nova liderança não ter despontado no cenário político nacional atual. De acordo com Oliver Stuenkel, a pressão pelo voto útil tem participação neste processo. Segundo ele, conforme a chance de segundo turno para alguém da terceira via diminui, o voto útil vai ganhando cada vez mais força. Em meio a isso, Stuenkel destaca que a polarização tende a piorar no cenário interno, após o pleito deste ano. “Parte do eleitorado de Bolsonaro não deve aceitar uma eventual derrota. E, se Bolsonaro ganhar, uma célula, mesmo que menor, do eleitorado do Lula questionaria a legitimidade do governo. O próximo presidente vai ter trabalho com estes obstáculos internos.”

Cantanhêde ressaltou que também que uma eventual terceira via não surgiu por incapacidade de articulação política. Ela explica que havia muita demanda por uma terceira via, principalmente para pessoas que não queriam votar nem em Lula nem em Bolsonaro. Mas não houve liderança capaz de produzir algo eficiente.

Apostas da semana

Para as apostas da semana, Eliane Catanhêde afirmou que o discurso de Bolsonaro na ONU tem espaço relevante. Principalmente em relação à expectativa de como será a fala. “Foco no discurso”, fala. Oliver Stuenkel também destacou a reunião. “Sou um pouco mais otimista, quem costuma escrever a primeira versão é o Itamaraty”, destaca. Já para Felipe Moura Brasil, a tendência é que esta semana seja mais tediosa, com maior destaque para a próxima, que será a última pré-eleição. “Se houver voto útil, será na próxima semana”, diz.